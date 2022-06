© Steam Greenlight



Was machen Socken, wenn keiner zuschaut? Und wieso leben sie so selten in einer dauerhaften Partnerschaft? Alles was man je über Socken wissen wollte, sofern man es je wissen wollte, erklärt der "Sock Simulator". Allerdings nur theoretisch, denn die Idee kam nie über den Greenlight-Status bei Steam heraus. Verloren wie eine Socke in der Waschmaschine.