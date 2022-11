© The PlayWay



Wunder wirken, über das Wasser laufen, am letzten Abendmahl teilnehmen und den Teufel bekämpfen: Der polnische Hersteller PlayWay will im Sommer 2023 mit einem eigenwilligen Computerspiel überraschen. In "I Am Jesus Christ" wandelt der Spieler als Messias in der Ego-Perspektive durchs biblische Altertum. Die Frage, die man sich zurecht stellen darf: Ist das nun Ernst, Satire oder Blasphemie?