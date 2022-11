© Peter Bischoff/Getty Images



And the Oscar goes to... Kader Loth! Ihr (zugegebenermaßen ziemlich mies) geschauspielerter Ohnmachtsanfall in der fünften Staffel von "Big Brother" bringt die Fans auch heute noch zum Schmunzeln. Mittlerweile hat sie sogar zugegeben, dass es sich nur um eine Show-Einlage gehandelt habe - ach was!