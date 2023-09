© AMC



Ursprünglich als "Isle of the Dead" geplant, rückt der vierte Ableger von "The Walking Dead" Negan (Jeffrey Dean Morgan) und Maggie in den Fokus. Gezwungenermaßen muss sich Maggie mit dem geläuterten Antagonisten zusammentun - auch wenn sie ihm den Mord an ihrem Liebsten nie verzeihen wird. Doch für eine Rettungsmission, braucht sie Negans Hilfe. Ihre gefährliche Mission führt das ungleiche Duo nach New York, genauer gesagt Manhattan.