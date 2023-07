© ZDF



Nicht verkauft wurde ein Goldcollier mit Diamanten im Altschliff, das Wendela Horz trotzt Anlehnungen an den Jugendstil in die 1950er-Jahre datierte. Der Verkäufer hatte sich 3.000 Euro gewünscht, Horz auf 2.000 Euro geschätzt, und Elke Velten war als Höchstbietende nicht bereit, mehr als 1.200 Euro zu zahlen. So ging der Schmuck wieder an den Verkäufer zurück.