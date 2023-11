© RTL / Markus Hertrich



Viktoria Krämer (29) ist Mathematikerin und könnte ihre Chancen im Parcours sicher berechnen. Buschi ahnt: "Die hat 'ne Menge vor." Die Freundin von Lukas Kilian, in Anlehnung an dessen Spitznamen" "Clucky Luke" auch "Tricky Vicky" genannt, absolviert den Parcours "unfassbar souverän" (Buschi) und buzzert als erste Frau in der achten Staffel. Halbfinale!