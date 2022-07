© Getty Images/Yuichi Yamazaki



In der Steiermark geboren und aufgewachsen, in der ganzen Welt zu Hause. Arnold Schwarzenegger beweist immer wieder, dass er sich in jeder Kultur sofort zurechtfindet. Wie etwa hier 2019 bei der Premiere von "Terminator: Dark Fate" in Tokio. Arnie als Trommler im traditionellen japanischen Gewand? Steht ihm doch hervorragend!