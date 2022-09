© 2020 Getty Images/Simon Hofmann



In den 50er- und 60er-Jahren war die Australierin Dawn Fraser ein Superstar, aber auch eine Frau, die immer wieder aneckte. Aufgrund von "Disziplinlosigkeiten" sperrte sie ihr Verband am Ende für zehn Jahre. Mehrere Jahre prozessierte sie gegen den Ausschluss. Sie hatte bei Olympia in Tokio mit Kolleginnen eine olympische Flagge entwendet. Am Ende bekam sie Recht, ihre Karriere setzte sie jedoch ob des fortgeschrittenen Alters nicht mehr fort.