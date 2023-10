© iStock / wmaster890



Für den perfekten Start in den Tag über Nacht eine Tasse Haferflocken (Energiespender, die uns bis zum Mittagessen satt machen) in Mandelmilch einweichen. Am Morgen mit einer halben Banane, einem Esslöffel Mandelmus und Beeren Ihrer Wahl mixen. Als Topping einzelne Beeren sowie Kokossplitter und Kakao darüber streuen. Lecker!