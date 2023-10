© Prime Video, Pep Bonet, Juan Monserrat



Peter (Heinz Strunk) als seine eigene Kunstfigur Pierre Panade in einem Club am Ballermann. Die Partyszenen wurden sämtlich in Clubs vor Ort gedreht. Die meist spanischen Statisten im Publikum dürften nicht viel von den (irren) Strunk-Texten der Lieder verstanden haben. Sei's drum: Die fiesen Ohrwurm-Melodien und Beats funktionieren auch so!