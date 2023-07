© Getty Images/Getty Images



Christian Quadflieg ließ seine "Landarzt"-Figur den Serientod sterben, da er nicht auf die Rolle festgelegt werden wollte. In "Vater wider Willen" spielte er nach seinem Ausstieg dennoch eine weitere Serienhauptrolle, danach hatte er nur noch kleinere Gastauftritte, zuletzt 2007 in "Der Alte". In den letzten Jahren war Quadflieg hauptsächlich mit Dichterlesungen unterwegs. Im Juli 2023 starb er im Alter von 78 Jahren nach langer schwerer Krankheit.