In den 90er-Jahren schaltete ein Millionen-Publikum am Nachmittag ein: Talkshows rührten oft zu Tränen, provozierten heftige Diskussionen - auch mit dem Studio-Publikum - und sorgten damit immer für beste Unterhaltung. Als Vorreiter galt dabei Hans Meiser, der nun im Alter von 77 Jahren gestorben ist. Wir erinnern an ihn und zeigen, was aus den anderen Talkshow-Stars der 90-er wurde.