© 2019 Matthias Nareyek / Getty Images for KXXK



Emma Drogunova wurde am 29. Oktober 19955 in Tjumen, Russland geboren. Aufgewachsen in Berlin sammelte sie früh Schauspielerfahrung. Unter anderem war sie mehrmals im "Tatort", in der Dramaserie "Wild Republic" und in dem Spielfilm "Vielmachglas" (2018) mit Jella Haase und Matthias Schweighöfer zu sehen.