Holly Madison ging bereits vor der Serie "The Playboy Murders" mit verstörenden Details aus ihrem Leben in der "Playboy"-Mansion an die Öffentlichkeit. In ihrem Enthüllungsbuch "Down the Rabbit Hole" plaudert die heute 43-Jährige aus dem Nähkästchen - ebenso wie im Gespräch mit der Nachrichtenagentur teleschau.