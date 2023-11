© MDR/Constantin Dokumentation/Ferdinand Kowalke



Zu DDR-Zeiten wurden jungen Frauen ab dem zwölften Lebensjahr in sogenannten geschlossenen venerologischen Stationen eingesperrt und misshandelt - so wie Angelika Börner (Bild). Eine "ARD History"-Doku bringt nun Licht in dieses dunkle Kapitel der DDR.