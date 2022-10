© RTL / Markus Hertrich



Noch so ein Bär von einem "Oldie but Goldie": Ulrich Wolf (Mitte) ist 46 und trat mit seinen Söhnen Tim (links, 18) und Jens (19) an. "Wir sind das echte Wolf-Pack", meinten sie forsch und in Anspielung auf die Ninja-Gruppe um Sladi Djulabic und Max Sprenger. Jens ließ Taten folgen: Er kam bis zum Brillenweg. Buschi: "Was ne verrückte Bande."