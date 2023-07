© RTL / Markus Hertrich



Ein Name muss nicht immer verpflichten. Die Atika-Inu-Dame von Katja Berzels heißt Sushi, an den meisten Hindernissen reagiert sie aber ablehnend mit "Maki nix!", wie Köppen kalauert. Schon am Bällebad verweigert sie, die Hundehütten schaut sie sich lieber von innen, als von oben an. Am Ende laufen die erlaubten vier Minuten ab.