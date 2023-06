© 3L-Filmverleih



Doch auch ein Morgan Freeman ist nicht vor Flops gefeit: Als Profikiller Frank Carden auf der Flucht konnte er in "The Contract" (2006) weder Kritiker noch Publikum überzeugen. Hierzulande lockte der uninspirierte Survivaltrip lediglich 31.000 Menschen ins Kino. Erheblich beliebter war Freemans Part in Christopher Nolans "Batman"-Trilogie, in der er ab 2005 den genialen Erfinder Lucius Fox verkörperte.