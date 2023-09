© Hulton Archive/Getty Images



Frauen, die T-Shirts tragen? Anno dazumal undenkbar, spätestens seit Debbie Harry völlig normal. Kaum eine Sängerin beeinflusste die Mode so sehr wie die Blondie-Frontfrau, die in den 70-ern und 80-ern zahlreiche Welthits einsang ("Atomic", "Heart Of Glass", "Call Me"). Zudem gelang es Harry und ihrer Band, Punk und Pop stimmig auf einen Nenner zu bringen.