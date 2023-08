Tag 3 von "Das perfekte Dinner" in Ulm fängt eigentlich gut an. Morgens ist Gastgeberin Julia (43) noch fest vom Sieg überzeugt. Doch schon die Vorspeise macht ihr einen gewaltigen Strich durch die Rechnung.

"Ich werd's gewinnen", startet Julia selbstbewusst und siegessicher ihren "Dinner"-Tag. Die gelernte Arzthelferin betreibt eine eigene Hypnose-Praxis und hat mit ihrem Mann Andrea ein schickes Häuschen in Bühlenhausen gebaut. Da der Italiener ist, darf ein selbstgebauter Pizzaofen auf der Terrasse nicht fehlen - und der wird natürlich genutzt. Frühzeitig lässt Julia ihren Mann den Ofen anheizen, "damit es nachher Hand in Hand geht und wir nicht so lange warten müssen wie bei den anderen".

Allerdings hängt sie dem Zeitplan schon bei der Vorbereitung ihres Drei-Gänge-Menüs weit hinterher. Es gibt Geflügelpastete mit Holunderblüten-Weißwein-Gelee, gefolgt von Doradenfilet im Kräuter-Lardo-Mantel nebst lauwarmem Paprika-Gemüse und Burrata und Pizzabrot aus dem Holzofen. Das Dessert besteht aus einem Zitronen-Basilikum-Eis, Limoncello, Meringue und einem Mascarpone-Pistazien-Törtchen.

"Heute kocht die Gewinnerin. Weil die Julia wird ja gewinnen, hat sie gesagt", weiß Bine (43) um Julias Ehrgeiz. "Das klingt nach einem richtig aufwändigen Menü", erwartet Richi (38) heute Abend Großes.

Julia beichtet: "Die Vorspeise ist dahin"

"Ich hätte es gerne geschafft, mehr vorzubereiten. Die Zeit ist echt weg gewesen, und das ärgert mich", rührt Julia erst um 19.30 Uhr ihr Holunderblüten-Weißwein-Gelee für die Vorspeise an. Das müsste eigentlich als Haube auf der Leberpastete noch fest werden. Kühlelemente sollen den Prozess beschleunigen, doch vergeblich. Julia tritt vor die Gäste: "Kinder, wir haben ein Problem."

Mit dem ersten Gang ist nicht mehr zu rechnen: "Die Vorspeise ist dahin, würde ich sagen." Richi wundert sich über Julias Entscheidung: "Tatsächlich habe ich das nicht ganz verstanden, warum sie komplett abgebrochen hat." Nur wegen des zu flüssigen Gelees? "Ich habe nicht kapiert, warum wir die Pastete nicht einfach essen können." Sam (56) hat eine klare Meinung: "Perfektionismus lähmt." Julias Alternativ-Vorschlag einer schnellen Pizza als Vorspeise kommt gut an.

Um 22 Uhr ist die Dorade mit Speckmantel inklusive Beilagen fertig. Bine lobt die Hauptspeise: "Mich hat echt fasziniert, dass sie kein Gewürz mehr dran hatte und es war total schmackhaft." Ganz perfekt war's trotzdem nicht. Sam fasst den Hauptgang zusammen: "Fisch war mega, Paprika leider kalt."

Tadelloses Dessert: "Das Törtchen war der Abschuss"

"Ein Essen heute, das mir tadellos gelungen ist", serviert Julia lachend um 23 Uhr ihr Zitronen-Basilikum-Eis mit Meringue und Mascarpone-Pistazien-Törtchen. "Das Törtchen war natürlich der Abschuss", schwärmt Bine. "Das war ein ganz schönes Mundgefühl." Sam findet gar: "Für mich als Nicht-Nachspeisen-Fan Champions League."

Für Sam hat Julia trotzdem nicht das perfekte Dinner abgeliefert: "Weil die Vorspeise total in die Hose ging und weil die Paprika kalt waren." Dass Julias Mann am Pizzaofen fleißig mitgeholfen hat, gibt von Kathi (41) ebenfalls Punktabzug. Mit 29 Punkten setzt sich Julia neben Kathi auf den vorerst zweiten Platz.