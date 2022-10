Drei Alben waren es bis zuletzt für Kraftklub, alle landeten ganz oben in den Charts. Nun wiederholte die Chemnitzer Rockband dieses Kunststück auch mit dem neuen Werk "Kargo".

Es bleibt dabei: Was Kraftklub anfassen, wird ein Hit. Bis zuletzt war jede Platte der Chemnitzer Rockband auf Platz eins der Hitparade gelandet, auch mit "Kargo" (veröffentlicht am 23. September) setzen sie diese Erfolgsserie fort. Nach dem Debüt "Mit K" (2012), dem Nachfolger "In Schwarz" (2014) sowie dem Drittwerk "Keine Nacht für Niemand" (2017) eroberte die fünfköpfige Gruppe nun auch mit dem vierten Langspieler die Spitze der deutschen Album-Charts. Ein zwischendurch von Frontmann Felix Kummer alias Felix Brummer veröffentlichtes Solo-Album ("Kiox") war 2019 ebenfalls ganz oben in den Charts gelandet.

In einem Social-Media-Beitrag bedanken sich Kraftklub für ihren neuerlichen Nummer-eins-Erfolg bei den Fans. "Leute! Kuss an alle, die es schon gehört oder gekauft haben. Ej, es macht so Bock, die Songs aus diesem Album live zu spielen", freut sich die Band, die mit dem "Kargo"-Material zuletzt schon beim Reeperbahn-Festival sowie in der TV-Sendung "ZDF Magazine Royale" von Jan Böhmermann aufgetreten war.

Kraftklub "mit klarem Vorsprung" auf Platz eins

Bei ihrem erneuten Sturm auf Platz eins hätten sich Kraftklub "mit klarem Vorsprung" gegen die Konkurrenz durchgesetzt, wie es in einem entsprechenden Presseschreiben von GfK Entertainment zu den "Offiziellen Deutschen Charts" heißt. Auf Platz zwei landete die 80er-Jahre-Kultband Alphaville mit dem ebenfalls am 23. September veröffentlichten Album "Eternally Yours", dahinter folgen Genetik ("Outtathisworld"), Roland Kaiser ("Perspektiven") und 5 Seconds of Summer ("5SOS5").

Die reguläre Tour zum neuen Kraftklub-Album "Kargo" startet am 10. November in Kiel. "Wir freuen uns auf alles, was noch kommt!", heißt es in dem Nummer-eins-Post der Band abschließend.