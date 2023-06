"Was stimmt nicht mit ihr?", fragten sich die einen, während die anderen Marie Wilhelmsens Wunsch einfach nur originell fanden. So oder so: Im "ZDF-Fernsehgarten" wurde er erfüllt. Hansi Hinterseer unterstellte man indes eine "komplizierte Beziehung" und Anna Ermakova brillierte auf dem Tanzparkett.

Als "Mensch gewordenen Ententanz" stellte der Off-Sprecher die Moderatorin des "ZDF-Fernsehgartens" in der ersten Juni-Folge dieses Jahres vor - und es blieb offen, ob Andrea "Kiwi" Kiewel (57) das als Kompliment oder Beleidigung auffasste. Gewohnt quietschfidel und ganz in Pink philosophierte sie zunächst über die Unterschiede von Salsa und Cha Cha Cha, wobei sie zu dem Schluss kam, dass "alles gut" sei, "solange man mit dem Popo wackelt". Kurz darauf durften Anna Ermakova (23) und Valentin Lusin (36) noch mal ihren finalen Tango aus "Let's Dance" zeigen, mit dem sie die RTL-Show in diesem Jahr letztlich gewonnen hatten - und später dann auch noch einen ebenso großartig getanzten Paso Doble. Nach wenig ergiebigen Kurzinterviews entließ "Kiwi" die Boris-Becker-Tochter schließlich mit den Worten: "Say hello to your mother, merci, merci!"

Kiwis Sidekick Lutz van der Horst (47) wurde indes zum Wiener-Walzer-Lernen verdonnert, um das Erlernte am Schluss der Show mitsamt den Debütantinnen und Debütanten des diesjährigen Dresdner SemperOpernballs sowie einigen freiwilligen Zuschauerpaaren zum Besten zu geben, außerdem durfte sich das Publikum an HipHop-, Bollydance- und Schuhplattler-Performances erfreuen sowie dem - leider knapp gescheiterten - Weltrekordversuch des Innsbruckers Kevin, der innerhalb einer Minute 25 Meter im rückwärts ausgeführten "Breakdance-Worm" zurücklegen wollte.

Anna Ermakovas nicht vorhandene Zukunftspläne

Auf Deutsch heiße das übrigens "Breakdance-Wurm", erklärte Andrea Kiewel - während sie zum Missmut mancher Zuschauerinnen und Zuschauer zuvor das Interview mit Anna Ermakova nicht übersetzt hatte. Wer's verpasst oder nicht verstanden hat: Die junge Engländerin (die übrigens gar nicht so schlecht Deutsch spricht) freut sich immer noch wie Bolle über ihren "Let's Dance"-Sieg, möchte nun erst mal Zeit mit Familie und Freunden verbringen und weiß noch nicht genau, was sie mit ihrer Zukunft anstellen wird.

Ach ja, das Motto dieser Folge lautete übrigens "Discofox". Und keine Sorge, den gab's natürlich auch - das Publikum durfte ordentlich das Tanzbein schwingen, als unter anderem Semino Rossi (61), Mandy Mettbach (23), Mitch Keller (50), Stefanie Hertel (43) mit ihrer Band More Than Words sowie die Schlagerboys und die Schlagerpiloten ihre Hits zu Besten gaben.

Hansi Hinterseer (69) durfte sogar gleich zweimal auftreten, obwohl ein Twitter-Nutzer (und sicher nicht nur der) "die Beziehung" zwischen ihm "und dem Playback [...] als 'kompliziert' bezeichnen" würde. Ein anderer tweetete weniger charmant: "Alter, Hansi, Playback kann man lernen!" Aber gut, immerhin strahlend lächeln konnte der Hansi, und der Stimmung tat sein mangelndes Lip-Sync-Talent keinen Abbruch.

Ein Schmutzteppich, der happy macht

Und dann war da noch Marie Wilhelmsen aus dem schleswig-holsteinischen Twedt ... Der 19-Jährigen sollte in der Sendung ein Herzenswunsch erfüllt werden, auf den sie ein TikTok-Video gebracht hatte: Obwohl sie sich gar nicht als so ordentlich einschätzte ("Kommt drauf an"), wollte sie gern mal einen richtig schön versifften Teppich professionell reinigen. Na, wenn's weiter nix ist! Das ZDF stellte großzügig Seifenlauge und Geräte zur Verfügung, und während man sich auf Twitter fragte: "WTF stimmt denn nicht mit ihr? Hat sie keine Hobbys?", wurde sie vor Ort vom Publikum angefeuert: "Viel Spaß, Marie!", "Super, Marie!" Später präsentierte sie Kiwi den frisch gesäuberten Bodenbelag und versicherte auf deren Frage, wo sie sich denn gerade "auf einer Glücklichkeitsskala von 1 bis 10" sehe, dass sie "schon 'ne 10" fühlen würde. "Ich fand's toll. Endlich weiß ich, wie das geht."

Hach, wär's doch immer so einfach mit dem Glück! Mit den Worten "Das ist nicht nur eine Show, das ist Family!" beendete "Kiwi" den sonntäglichen Gute-Laune-Mix - bis zur nächsten Woche, wenn das Motto heißen wird: "Gartengames"!