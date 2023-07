Vier Jahre nach ihrem Tod wird Hannelore Elsner eine besondere Ehre zuteil: Ihre Wahlheimat Frankfurt widmet der Schauspielerin einen eigenen Platz. Bei der feierlichen Einweihung am Freitag waren auch prominente Freunde anwesend.

Es ist eine besondere Ehre für eine der größten Charakterdarstellerinnen Deutschlands: Hannelore Elsner wurde am Freitag, vier Jahre nach ihrem Tod, ein Platz in ihrer Wahlheimat Frankfurt am Main gewidmet. Der Hannelore-Elsner-Platz befindet sich an der Bockenheimer Warte in der Frankfurter Innenstadt, nur wenige Gehminuten vom Westend entfernt, wo die Schauspielerin fast 30 Jahre lang lebte. Dort soll Berichten zufolge ein Kulturcampus entstehen.

Bei der Einweihung waren neben Elsners Sohn Dominik Elstner und dem Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) unter anderem der Regisseur Oskar Roehler ("Enfant Terrible"), der Filmproduzent und UFA-Chef Nico Hofmann sowie die Schauspielerin Iris Berben und der Schauspieler Florian David Fitz anwesend. Beide hatten mehrfach gemeinsam mit Elsner vor der Kamera gestanden. Moderiert wurde die Veranstaltung von dem Publizisten Michel Friedman.

"Du hörst eh zu und lachst dich gerade kaputt darüber, dass du einen Platz in Frankfurt bekommst", sagte die 72-jährige Berben einem Bericht der dpa zufolge bei der Einweihung. Tatsächlich dauerte es eine Weile, bis sich Elsner nach ihrem Umzug aus München mit der neuen Heimat anfreundete. Dies hatte sie selbst in ihren 2011 erschienenen Memoiren "Im Überschwang" geschrieben. Über die Ehrung, so betonte ihr 1981 geborener Sohn, hätte sie sich dennoch gefreut.

"Hannelore ist ein Geschenk"

Florian David Fitz teilte einen Schnappschuss von der Einweihung beu Instagram: "Hannelore hat einen Platz bekommen", schrieb der 48-Jährige zu einem Selfie mit Berben, Hofmann und Roehler vor dem neuen Straßenschild. Er fuhr fort: "Pass gut auf sie auf, Frankfurt! Mach was draus. Hannelore ist ein Geschenk." Beendet wird der Post mit dem Hashtag "#nicofloriirisoskarliebendich". Neben zahlreichen Fans ließen auch Prominente wie Moderator Steven Gätjen, Schauspieler Elyas M'Barek und Moderatorin Barbara Schöneberger einen Like da.

Hannelore Elsner wurde am 26. Juli 1942 als Hannelore Elstner in Burghausen geboren. 1990 zog sie mit ihrer Familie von München nach Frankfurt. Als Schauspielerin wirkte Elsner in über 220 Film- und Fernsehproduktionen mit und wurde unter anderem zweimal mit dem Deutschen Filmpreis, dem Bayerischen Verdienstorden und dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Am 21. April 2019 erlag Elsner im Alter von 76 Jahren in einem Münchner Krankenhaus einer Krebserkrankung.