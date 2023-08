Der Quotenkampf unter den Privatsendern um die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer in der klassischen Zielgruppe (14- bis 49-Jährige) geht in die nächste Runde: Im Juli ist VOX bei den Monatsmarktanteilen erstmals an ProSieben vorbeigezogen. Gleichzeitig verloren SAT.1 und RTL Zuschauer.

Es herrscht ein permanenter Wettstreit zwischen den Privatsendern um Einschaltquoten in der werberelevanten Zielgruppe (14- bis 49-Jährige): Seit Februar 2021 ist es fast Standard, dass VOX bessere Marktanteile erzielt als SAT.1. Was den Monatsmarktanteil im Juli angeht, gelang es dem Sender nun erstmals, auch ProSieben hinter sich zu lassen. Während sich VOX um 0,7 Prozentpunkte auf 7,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe steigern konnte, verlor ProSieben einen halben Prozentpunkt und liegt derzeit bei 7,3 Prozent. SAT.1 musste im Vergleich zum Juni einen ganzen Prozentpunkt einbüßen und blickt nun auf 5,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Das Erstaunliche: Im Programm änderte sich nicht viel bei VOX. Obwohl der Wiederholungsanteil höher als bei anderen großen Privatsendern war, konnte der Sender punkten - und zwar mit Formaten wie "Kitchen Impossible" und "Goodbye Deutschland". Letzteres erzielt mit Erstausstrahlungen regelmäßig zweistellige Marktanteile am Montagabend. Zwar fuhr die Reality-TV-Show "Beauty & The Nerd" stabile Quoten für ProSieben ein, der große Erfolg mit US-Serien am Montagabend blieb jedoch aus. Auch der zweite Anlauf mit dem Unterhaltungsfernsehen "Local Hero" scheiterte. Indes triumphierte SAT.1 zwar mit der Übertragung der Zweitliga-Eröffnung und einem gelungenen Bully-Abend. Doch das konnte das Monats-Ruder nicht mehr herumreißen. Die Folge: ein Jahrestiefstwert. Fußball-WM der Frauen sorgt für überragende Quoten bei den Öffentlich-Rechtlichen RTL kann mit Nachrichten-Sendungen wie "RTL aktuell" punkten. Die "Bachelorette" verlor hingegen nach gutem Start an Zuschauerinnen und Zuschauern. Rückblickend betrachtet kam RTL nicht über einen Marktanteil von 8,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. Mit 0,2 Prozentpunkten weniger als im ebenfalls schwachen Monat zuvor ein Tiefschlag für den Privatsender. Den öffentlich-rechtlichen Sendern kommt derzeit vor allem die Fußball-WM der Frauen zugute: Die Programmdirektoren dürfen sich nicht nur über hohe Marktanteile freuen, sondern auch über immense Reichweiten, sobald Deutschland mit von der Partie ist. Die Begegnung gegen Marokko im ZDF zog sogar unter der Woche am Vormittag rund 5,6 Millionen Menschen vor die Bildschirme. Während des Spiels gegen Kolumbien am Sonntagnachmittag fieberten über zehn Millionen Fußball-Fans im Ersten mit.