Ring frei für Staffel 3 der preisgekrönten Gay-Datingshow auf VOX: Der neue "Prince Charming" heißt Kim Tränka und führte seine Bewerber zur Begrüßung erst mal ordentlich hinters Licht. Dass einer freiwillig ging, hatte aber andere, reichlich oberflächliche Gründe.

"Süße Maus" sei einer seiner Anmachsprüche, verriet "Prince Charming"-Kandidat Manfred (33) in der Auftaktfolge der mit dem Grimme-Preis bedachten Datingshow, die nach der Premiere bei RTL+ nun endlich auch im Free-TV auf VOX in die dritte Runde ging. Dabei steht der bärtige Hamburger eigentlich auf große, blonde, gar nicht mäuschenhafte Wikinger-Typen. So einen wie Mitstreiter Kim (31) zum Beispiel, auf den nicht nur er ein Auge geworfen hatte.

Den optisch wenig wikingerhaften "Corny" (33, der in Wahrheit Corey hieß) würde er allerdings auch "vernaschen auf freier Wildbahn, weil ich seine Brille irgendwie so'n bisschen intellektuell fand, bisschen geheimnis-, bisschen harry-potter-mäßig ..." Klar, in der Gay-Variante des "Bachelor"-Formates kann es natürlich auch unter den Kandidaten funken ...

Was Manfred und der restliche bunt gemischte Männer-Haufen noch nicht, das TV-Publikum aber bereits sehr wohl wusste: Kim war gar kein Kandidat! Die Produktion hatte sich den Spaß erlaubt, ihn undercover in die Villa zu schicken, in der sich alle erst mal beschnuppern durften - unter ordentlich Alkoholeinfluss, wie in solchen Formaten üblich. Und Kim spielte seine Rolle gut, mischte auch kräftig mit, als man rätselte, wie der "Prinz" wohl aussehen würde: "Irgendjemand hat gesagt blond ..." Dieser Schlingel aber auch!

"Und zwar bin ich euer Prince

Nichtsdestotrotz hatte er kurz vor der Enthüllung des Geheimnisses "Herzklopfen". Ein goldener Brief forderte alle zunächst auf, als Warm-up einzeln vor die Gruppe zu treten und jeweils einen großen Wunsch zu verraten, woraufhin neben Offensichtlichkeiten wie "Traummann finden" auch "mit freien Delfinen schwimmen", "Helikopter fliegen", "den Jakobsweg gehen" oder "mein Aussehen für einen Videospiel-Charakter auszuleihen" genannt wurden.

Und dann kam Kim. Der wolle gern auf Bali leben, gestand er, bevor er kundtat, er habe da noch was vergessen ... "Und zwar bin ich euer Prince Charming, und ich würde sagen: Wir seh'n uns heute Abend wieder." Zack - warf er einen Handkuss in die Runde und eilte von dannen, während die verdatterten Männer auf diese Neuigkeit erst mal klarkommen mussten.

"Ich find's total geil!", jubelte Jean-Cedric (30), während der beziehungsunerfahrene Maurice (22), seines Zeichens Vize-Mister-Gay-Germany, "leichte Schweißausbrüche" bekam, "so sch...e heiß" fand er den Prinzen. Und Manfred? Der "rastete aus" vor Begeisterung. Nur einer war weniger angetan: Disney-Fan Patrick (30) stand einfach nicht auf blond und wusste nun nicht so recht, was er tun sollte. Vielleicht erst mal den Abend abwarten ...

"Der hat ausgeschissen bei mir"

Der kam und mit ihm das Kandidaten-Gebuhle um die Hauptfigur des Abends, wie man es auch von den Hetero-Formaten dieser Art kennt: Die Gelegenheiten für Einzelgespräche waren rar, und so hieß es mitunter "Dreistigkeit siegt", wie der nach Eigenbezeichnung "hoffnungslose Romantiker" Max (25) es formulierte.

Dreist crashte zum Beispiel der Kölner Kevin (32) Kims Gespräch mit dem Marketing-Manager Florian (34), das dieser gerade erst begonnen hatte. Fand Lehramtsstudent Jan (26) gar nicht lustig: "Katastrophal: Kevin! Also, Flo saß da mit ihm, glaub' ich, 30 Sekunden, und Kevin rennt dazwischen! Also, der hat verkackt, der hat ausgeschissen bei mir."

Auch Manfred war not amused, als der Münchner Halb-Thai Bon (28) sein "Speed Date" mit Kim unterbrach, auch wenn der den Crash recht geschickt formulierte: "Manfred, du wirst vermisst draußen!" - "Was will die Bitch jetzt hier? Kann er nicht noch fünf Minuten warten?", habe er gedacht, gestand der später. So aber fügte er sich, nicht ohne sich noch mal zu Kim zu beugen und ihn wissen zu lassen: "Ich bin halt ein Mann, der vermisst wird von den Boys ..." Soso. Mit Manfred könnte es noch lustig werden ...

Und yes, er bekam am Ende des Abends eine Krawatte von Kim, was gleichbedeutend mit dem Bleiberecht in der Villa war! Mister "Blond mag ich nicht" Patrick verließ die Villa freiwillig, was Kim "sehr schade" fand, ihm aber gleichzeitig für seine Ehrlichkeit dankte. Als Zweites gehen musste Friseurmeister Markus (32), mit dem Kim "leider keine direkte Verbindung gemerkt" hatte. Alle anderen durften bleiben.