In der ersten Staffel des VOX-Formats "Prince Charming" buhlte Dominic Smith um das Herz von Nicolas Puschmann. Nun ist der Datingshowteilnehmer im Alter von 33 Jahren gestorben.

Der ehemalige "Prince Charming"-Teilnehmer Dominic Smith ist tot. Wie sein Datingshow-Mitstreiter und enger Freund Martin Angelo bekannt gab, soll Smith im Alter von nur 33 Jahren gestorben sein. In seiner Instagram-Story teilte Angelo ein gemeinsames Bild und schrieb dazu: "Ich schreibe diesen Text mit Tränen in den Augen, und es zerreißt mir das Herz, weil ich es einfach nicht glauben kann, dass sich unsere Wege nie wieder kreuzen werden."

Obwohl der Kontakt in letzter Zeit eingeschlafen sei, habe die beiden "eine ganz besondere Freundschaft" verbunden, so Angelo. Weiter heißt es: "Mir fehlen einfach die Worte um wirklich beschreiben zu können, was ich wirklich fühle. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich mir von tiefstem Herzen wünsche, dass du da wo du jetzt bist, Frieden schließen kannst."

Nicolas Puschmann: "Keep the fire burning!"

Auch der damalige "Prince Charming", Nicolas Puschmann, richtete emotionale Worte an seine Instagram-Abonnenten. Nachdem er am Dienstagabend in seiner Story ein Bild einer Kerze vor schwarzem Hintergrund gezeigt hatte, erklärte der 31-Jährige: "Das ist einfach eine stille Anteilnahme, weil ich gerade gehört habe, dass eine Person, die ich intensiver kennenlernen durfte, von uns gegangen ist. Die Nachricht mich gerade ein bisschen überrumpelt hat. Ich wollte das Licht einfach nur hochschicken und hoffe, die Person findet nun Frieden. Keep the fire burning!" Smith hatte es 2019 bis ins Finale der Datingshow geschafft, letztendlich entschied sich Puschmann damals aber für Smiths Konkurrenten Lars Tönsfeuerborn.

Nachdem er 2020 an der RTL-Sendung "Couple Challenge" teilgenommen hatte, zog sich Smith aus der Öffentlichkeit zurück. Zuletzt meldete sich der Berliner Anfang Juni auf Instagram bei seinen Fans. In einem Beitrag nahm er seine knapp 30.000 Follower mit zu einem Strandausflug und schrieb: "Ein kleines Lebenszeichen und ganz viel Liebe, sendet euch euer Dominic." Zuvor hatte Smith angekündigt, sich eine Auszeit von den sozialen Medien nehmen zu wollen.