Liebesglück für "Princess Charming" Hanna Sökeland: In der RTL-Datingshow lernte die 28-Jährige dem Vernehmen nach ihre Traumfrau kennen. Mit Gewinnerin Jessi schmiedet Sökeland bereits große Zukunftspläne, wie sie nun verriet.

Datingshows im deutschen Fernsehen sind nicht unbedingt bekannt dafür, Paare mit langer Lebensdauer hervorzubringen. Bei "Princess Charming" Hanka Sökeland deutet indes aktuell alles auf ein absolutes Liebesglück hin. "Mein Herz sagt mir, du bist die Frau, mit der ich heute gemeinsam nach Hause gehen möchte", entschied sich die 28-Jährige im Finale der Datingshow für die Münchnerin Jessica. Nun bestätigte Sökeland dem Sender RTL: Sie ist auch heute noch, Monate nach der Aufzeichnung, mit ihrer Auserwählten zusammen.

Und mehr noch: Im gemeinsamen Interview der beiden mit RTL sprachen sie über ihre großen Zukunftspläne. "Da ich kein Fan einer Fernbeziehung bin, möchten wir zusammenziehen", verriet Hanna. Noch ist aber nicht klar, in welcher Stadt das verliebte Duo seine Zelte aufschlagen will. "Aber ich denke, egal wo, Hauptsache wir sind zusammen. Viel Reisen und Neues entdecken in jeglicher Form", warf Jessica einen Blick in die gemeinsame Zukunft.

Nach dem Ende der Aufzeichnungen sei für beide schnell klar gewesen, einander besser kennenzulernen zu wollen, schilderten sie. "Wir schlafen zusammen am Telefon ein und wachen morgens zusammen auf. Wir treffen uns jedes Wochenende und verbringen unsere gemeinsame Zeit sehr intensiv miteinander", gab Sökeland Einblicke in die noch junge Beziehung. Klick gemacht hat es für Jessica schon sehr früh bei "Princess Charming": "Mein Magic Moment mit Hanna war bei der ersten Ladys Night, als Hanna und ich uns zum ersten Mal wirklich tief in die Augen geschaut haben." Das habe sich "wie eine Ewigkeit angefühlt", schwärmte sie im Interview.