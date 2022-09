Auch dank der "Rosamunde Pilcher"-Produktionen wurden die Landschaften der Grafschaft Cornwall schnell zu einem beliebten Reiseziel für Millionen deutscher Touristen. "Die Zuschauer mögen die Magie und den Zauber Cornwalls", sagt die Producerin Ello Bolz vor dem Start in die neue "Pilcher-Saison".

Der erste "Rosamunde Pilcher"-Film lief 1993 im ZDF. Es war die Verfilmung des Romans "The Day of the Storm" aus dem Jahr 1975, in der die legendäre Schriftstellerin Rosamunde Pilcher gleich einen Cameo-Auftritt hatte. Damit begann eine Erfolgsgeschichte, mit der wohl niemand gerechnet hätte. Was folgte, sind bis dato nicht weniger als 160 weitere Produktionen, die im öffentlich-rechtlichen Sender ausgestrahlt wurden. Und auch heute noch sind die Filme bei den Zuschauerinnen und Zuschauerin sehr beliebt. So erreichte selbst eine Wiederholung des Films "Der magische Bus", die im Juli dieses Jahres ausgestrahlt wurde, einen Marktanteil von 13,4 Prozent.

Aber was steckt eigentlich hinter dem Erfolgsrezept der Marke Rosamunde Pilcher? Das weiß Producerin Ello Bolz, die seit den ersten Stunden Teil der Pilcher-Crew ist. "Romantische Liebesgeschichten vor dem Hintergrund der atemberaubenden Landschaft Cornwalls", erklärt sie zum Markenkern des Formats. Und: "Wir erzählen moderne Märchen mit Happy End." Sie weiß genau, wovon sie spricht: Schon seit 1994 betreut sie die "Rosamunde Pilcher"-Produktionen der FFP New Media im Westen Englands. Natürlich arbeitete Bolz auch bei dem Film "Liebe und andere Schätze" mit, der am Sonntag, 11. September, 20.15 Uhr, zum ersten Mal im ZDF zu sehen ist - und somit die neue Pilcher-Saison einläutet.

Die Basis für die Beliebtheit der ZDF-Verfilmungen legten natürlich in erster Linie die hoffnungslos romantischen Geschichten aus der Feder der am 6. Februar 2019 verstorbenen Schriftstellerin. Längst liefern andere Autoren Vorlagen, ein Teil der Drehbuchfassungen stammt von der als Inga Lindström bekannten Autorin Christiane Sadlo. Das Entscheidende jedoch ist: "Jeder Film ist neu, frisch, speziell und ein Unikat. Das macht das Programm so authentisch und die Zuschauer haben mit uns die Chance all die herrlichen und teilweise unzugänglichen Orte zu bereisen", erklärt Bolz.

Überhaupt diese liebliche, an der Kulisse auch mal schroffe Landschaft! Was für eine Kulisse für Liebesfilme. Auch dank der Pilcher-Streifen wurde die Grafschaft an der rauen südwestlichen Spitze Englands zu einem beliebten Reiseziel. Jährlich reisen viele deutsche Touristen nach Cornwall, um die Originalschauplätze zu besuchen - von Fischerdörfern, Herrenhäusern bis hin zu Gartenanlagen oder Strandabschnitten wird alles gern genommen. "Die Zuschauer mögen die Magie und den Zauber Cornwalls", erklärt die Pilcher-Producerin sich die Beliebtheit der Region. Dass man eine gewisse Magie in Cornwall verspürt, sollte keine Überraschung sein, zumal es sich um die Heimat der am 22. September 1924 in Lelant geborenen Rosamunde Pilcher handelt.

Die Suche nach Drehorten

Vor allem Locationscouts ist es zu verdanken, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer die schönsten Landschaften und Kulissen in Cornwall bestaunen können. Der Suche nach den Motiven geht dabei das Lesen des Drehbuchs und ein intensiver Austausch mit dem Szenenbildner voraus. "Die Drehbücher geben die Motive vor, und Location Manager und Designer suchen dann die entsprechenden Orte", erklärt die Producerin, die bereits für europäische Co-Produktionen wie "Der Prince von Jutland" arbeitete. So drehe das Team aktuell den "dritten Film in der Saison mit tollen Motiven in Fowey, Rock und dem Hafenstädtchen Mevagissey". Eine große Unterstützung bei den Dreharbeiten erhält die Pilcher-Crew stets von den Einheimischen, die "Häuser und Anwesen öffnen und die Dreharbeiten möglich machen." Völkerverständigung der schönsten Art.

Die Mischung aus Pilchers romantischen Geschichten und den passenden Kulissen hat sich ausgezahlt: 2002 erhielten Rosamunde Pilcher und Dr. Claus Beling, der damalige ZDF-Hauptredaktionsleiter, den British Tourism Award "für den enormen Erfolg der Filmreihe und für die eindrucksvolle Darstellung britischer Landschaften." Der Pilcher-Erfolg blieb auch vor royalen Persönlichkeiten nicht unbemerkt. "Der Duke of Cornwall (Prinz Charles) und seine Frau Camilla haben uns sogar eingeladen und sich persönlich bei uns bedankt", verrät Ello Bolz.

Pilgern nach Cornwall

An die Location ihres ersten "Rosamunde Pilcher"-Films kann sich die Producerin gut erinnern: "Mein erster Pilcher startete ziemlich genau vor 28 Jahren im August 1994 im Schloss Prideaux Place in Padstow." Treuen "Rosamunde-Pilcher"-Zuschauern müsste die Kulisse bekannt sein. Der Palast war in mehr als 15 Filmen zu sehen und zählt mit 18 Hektar Parklandschaft und 81 Zimmern zu den beliebtesten Besuchszielen der Pilcher-Fans. Dann gibt es noch das viktorianische "Headland Hotel", welches sich am Fistral Beach in Newquay befindet-. Für eine Auszeit in der Natur sorgt die Landzunge Land's End, die für ihre schroffen Klippen, weitläufigen Stränden und Rapsfeldern bekannt ist. Weitere Pilcher-Ziele sind beispielsweise der Trengwainton Garden, das Landesinnere Richtung Bodmin oder St. Ives - in den Büchern bekannt als "Porthkerris".

Der Westen Englands zieht nicht nur die Zuschauer in seinen Bann - auch Ello Bolz verspürte wegen Cornwall den Reiz, für das Pilcher-Team zu arbeiten: "Damals war Pilcher noch nicht die Marke, die es später geworden ist. Ich war neugierig auf die Herausforderung in einem mir nicht bekannten Teils Englands zu drehen, der bis dato filmtechnisch noch unerschlossen war." Besonders "die schönen, wilden Strände an der Nordküste Cornwalls" haben es ihr angetan.

Ein Ende in Sicht?

Trotz der etwas althergebrachten Handlungen wird versucht, gesellschaftsrelevante Themen und Trends in die Produktionen mit einzubauen. Die Filme sollen das aktuelle Zeitgeschehen aufgreifen. "Wir flechten aktuelle Themen wie Einwanderung, Altersarmut, gleichgeschlechtliche Ehe, Adoption etc. in die traditionellen Erzählmuster mit ein", erklärt die Filmfachfrau. Einfluss auf die Drehbücher hätten seit Jahren die Kurzgeschichten von Rosamunde Pilcher, da "bereits alle Langbücher verfilmt" wurden.

"Wir freuen und auf noch viele kommende, gemeinsame 'Pilcher'-Jahre", schwärmt Bolz. Stoff für weitere Filme scheint es zur Genüge zu geben. Nach dem Tod der Autorin sind ihre Kinder auf ein schwarzes Notizbuch gestoßen, in der unveröffentlichte Geschichten festgehalten wurden - und für viele weitere Filme als Ansatz dienen. So bilden die Storys Grundlagen für die Produktionen der anstehenden Saison, zu der neben "Liebe und andere Schätze" die Werke "Hochzeitstag" und "Liebe ist die beste Therapie" gehören.

Romantische Geschichten aus Cornwall erwarten die Zuschauer auch in den neuen Pilcher-Verfilmungen. Im ersten Film "Liebe und andere Schätze" kommen sich Mia Barlow (Leni Adams) und Jason Carter (Hans Gurbig) näher. Die Kuratorin versucht das Museum ihrer Zieheltern Direktor Trevor Murphy (Thomas Heinze) und Hannah (Cheryl Shepard) zu retten. Allerdings macht Jason ihr die Leitung des Museums streitig. Bei einem Einstellungstest sollen nun beide in einem viktorianischen Haus die Sammlung eines Missionars dokumentieren und daraus ein Ausstellungskonzept entwickeln. Dabei beginnt eine magische Liebesgeschichte - im klassischen Rosamunde Pilcher-Stil.