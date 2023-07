Talkshow trifft auf Kabarett: Die vorerst letzte Folge "Die Carolin Kebekus Show" verschmilzt im Rahmen eines Sommer-Specials mit "Inas Nacht". Die beiden Kabarettistinnen verwandeln das Studio in eine kölsche Kneipe, singen und widmen sich gesellschaftlich relevanten Themen wie "Nein heißt nein" ...

"O'zapft is" heißt es jetzt im Studio von Carolin Kebekus: "Bin ich hier im Himmel oder hat mein Team die schönste Kneipe der Welt gebaut?", strahlt die 43-Jährige angesichts der Kulisse ihrer besonderen Show. Aus zwei mach eins: Für die letzte Folge der "Carolin Kebekus Show" in diesem Halbjahr hat sich die Komikerin etwas ganz Besonderes einfallen lassen. "Ein Show-Mix, so ein bisschen wie fächerübergreifender Unterricht", scherzte sie. Denn auch dieses Mal hieß die Moderatorin prominente Gäste in ihrem Studio willkommen, darunter Sängerin und Talkmasterin Ina Müller (57) - und gestaltete ihre Sendung daher in Zügen à la "Inas Nacht".

Im Rahmen des Sommer-Specials "Caros Nacht" (zu sehen in der ARD-Mediathek) verwandelten die Verantwortlichen das Studio also kurzerhand in eine urige Kölsch-Kneipe - eine Hommage an den Hamburger "Schellfischposten", die Seemanns Kneipe, in der Müllers preisgekrönte Talkshow stattfindet. Und was darf in einer Kneipe auf keinen Fall fehlen? Genau, die musikalische Untermalung. So sorgte unter anderem der Kölner Frauen-Shanti-Chor "Die Brausen" für ausgelassene Stimmung. Es wurde gesungen, gespielt und getrunken. Zudem war Fernsehmoderatorin Esther Sedlaczek zu Gast - natürlich mit einem Kölsch vor der Nase. Nach einem Schnaps-Exzess mit Ralf Schmitz in einer ihrer Talkshows halte Müller nun jedoch Maß, erklärte sie schmunzelnd und nippte vom Bier.

Ina Müller kann "sehr gut Trecker fahren und Kühe melken"

Während Kebekus mit ihrer gewohnt lockeren Art für die Extraportion Humor sorgte, unterzog sich Müller in freudiger Erwartung - à la "Inas Nacht" - ihrem eigenen, sonst so gefürchteten Bierdeckel-Verhör. Dabei kam einiges ans Licht: Müller kann nicht nur Trecker fahren, sondern auch Kühe melken - und das "sogar sehr gut". Warum sie sich im Gegensatz zu ihren vier Schwestern und der Komikerin Kebekus weigert, Karneval zu feiern? "Ich habe Angst, dass ich das gut finde. Das ist wie mit Drogen, die habe ich auch noch nie genommen", erklärt die Kultblondine ebenso stirnrunzelnd wie augenzwinkernd. Apropos Familie: Stolz erwähnte Kebekus, dass ihre Eltern, ihre Tante und ihr Onkel wie immer im Publikum saßen. "Ey, meine Eltern saßen schon in der ersten Reihe, als ich Lieder über Ejakulat gesungen habe", schwor die Kabarettistin lachend.

Auch Sedlaczek kam um die Bierdeckel-Fragen nicht herum. Ihr "schlimmster Versprecher" habe ihr ein klein wenig Ärger eingebrockt. "Ich habe einmal anstatt Bayern Bauern gesagt", erinnerte sich die 37-Jährige lachend. Außerdem sei Bastian Schweinsteiger ein "wahrer Spaßvogel" während der Arbeit. Er veralbere die Moderatorin permanent - manchmal auch on air.

Ina Müller und Carolin Kebekus singen: "Ich hab' doch ganz klar nein gesagt! Lass deine Hand bei dir"

Es blieb jedoch nicht nur beim Reden: Die Gastgeberin forderte ihre Kolleginnen zum "Kneipen-Dreikampf" auf. Mit ihren beiden Gästen hatte Kebekus knallharte Gegnerinnen am Tisch. "Wir spielen jetzt mal um Ehre und hinterher können wir Backstage ja noch bisschen was verzocken", witzelte Kebekus kurz vor Beginn des ersten Spiels "Du miese Lampe". Die drei mussten reihum Begriffe zu schlechten Orten für ein erstes Date sagen - Tempo, Tempo, Tempo ... oder eben "Kanalisation", "Toilette" und "Rastplatz".

"Caros Nacht" gipfelte in einem gemeinsamen Auftritt der Kabarett-Größen: Im Rahmen des kölsch-hanseatischen Treffens sangen Kebekus und Müller ein Duett der besonderen Art. Der Song "Warum hast Du nicht nein gesagt" von Maite Kelly und Roland Kaiser habe einen "problematischen Beigeschmack". Schließlich dominieren seit einigen Jahren Aussagen wie "Nein heißt Nein" und vor allem "Nur Ja heißt wirklich Ja" den gesellschaftlichen Diskurs. Das Lied beschäftige die beiden Frauen daher schon lange ... Sie verarbeiteten das nun auf ihre Weise: "Ina, willst Du mein Roland Kaiser sein?", fragte Kebekus, bevor sie ans Mikrofon trat. Ihr Remake, so Kebekus, spiegele vielmehr eine reale Situation zwischen Mann und Frau in der Kneipe wider: Eine zeitgemäße Cover-Version ...

"Ich hab' doch ganz klar nein gesagt! Lass deine Hand bei dir", schmetterten die beiden Frauen. "Hab nichts gesagt von 'Fass mich an!' Was muss denn noch passier'n?" hieß es im Refrain weiter. "Ich hab' doch ganz klar nein gesagt! Hat dir nichts ausgemacht", trällerten die beiden Frauen - und setzten damit ein Statement: "Wer hat dir so was beigebracht? Einfach nur ekelhaft!"