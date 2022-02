Mit "A Whiter Shade Of Pale" wurde er Ende der 1960-er berühmt: Nun ist Gary Brooker, der Frontmann der britischen Rockband Procol Harum im Alter von 76 Jahren verstorben.

Sie war die Hymne der Hippie-Bewegung: 1967 und damit pünktlich zum "Summer of Love" erschien "A Whiter Shade Of Pale" von Procol Harum. Einer ihrer Komponisten, Frontmann Gary Brooker, ist am Samstag gestorben. Das teilten die übrigen Bandmitglieder am Dienstag auf ihrer Website sowie auf Facebook mit.

"Mit tiefstem Bedauern müssen wir den Tod von Gary Brooker MBE, Sänger, Pianist und Komponist von Procol Harum und ein hell leuchtendes, unersetzliches Licht in der Musikindustrie, am 19. Februar 2022 bekannt geben", heißt es in einer Mitteilung: "Im Alter von 76 Jahren wurde er wegen einer Krebserkrankung behandelt, starb aber friedlich zu Hause." Weiter schreibt die Band über ihren Mitbegründer: "Er erhellte jeden Raum, den er betrat, und seine Freundlichkeit gegenüber einer mehrsprachigen Familie von Fans war legendär. Er zeichnete sich durch seine Individualität, Integrität und gelegentlich hartnäckige Exzentrik aus. Sein bissiger Witz und seine Lust am Lächerlichen machten ihn zu einem unbezahlbaren Geschichtenerzähler"

Er arbeitete mit Eric Clapton und Paul McCartney zusammen

Gary Brooker wurde am 29. Mai 1945 in London geboren. 1962 war er Mitbegründer der britischen Rockband The Paramounts. Nach deren Ende 1966 gründete er zusammen mit Keith Reid Procol Harum. Bereits ihre erste Single "A Whiter Shade Of Pale" sollte zu ihrem größten Hit werden: Der melancholische Song, dessen Orgeluntermalung von Johann Sebastian Bach inspiriert war, wurde 2009 von einem britischen Radiosender zum meistgespielten Song erklärt. Die Single verkaufte sich insgesamt mehr als zehn Millionen Mal.

Nach der vorübergehenden Auflösung der Band 1977 begann Brooker eine Solokarriere: Auf seinen Alben arbeitete er mit bekannten Musikern wie Phil Collins, George Harrison und Eric Clapton zusammen. Außerdem trat er als Gastmusiker an der Seite der Ex-Beatles Paul McCartney und Ringo Starr auf. 2003 wurde Brooker für seine Wohltätigkeitsarbeit in den Order of the British Empire aufgenommen. Der Musiker hinterlässt seine Frau Franky Brooker, mit der er seit 1968 verheiratet war.