Microsoft will spielend für mehr Produktivität sorgen und wertet sein Kommunikationstool "Teams" mit einer Handvoll Games auf, die bei Arbeitsgruppen schneller das Eis brechen und sowohl den Wettbewerbsgedanken als auch Teamwork fördern sollen.

"Games for Work" nennt Microsoft eine neue App für das Kommunikationstool "Teams" - und könnte damit einen wahren Arbeitszeit-Killer veröffentlicht haben. Der IT-Riese argumentiert dagegen, dass sich Gruppen durch gemeinsames Spielen wesentlich schneller und besser kennenlernen. Ein Warm-up durch Teamleiter und Moderatoren würde damit entfallen.

"Spiele fördern die Kreativität, die Zusammenarbeit und die Kommunikation auf einzigartige Weise, und wir können es kaum erwarten zu sehen, wie die Games for Work App auf Microsoft Teams die Produktivität anregt und hilft, Kontakte am Arbeitsplatz zu fördern", sagte Jill Braff, General Manager of Integrations and Casual Games bei Microsoft.

Er und die Entwickler berufen sich dabei auf eine Studie der Brigham Young University, wonach miteinander spielende Arbeitsgruppen um 20 Prozent effektiver waren als jene, die an traditionellen Teambuilding-Maßnahmen teilnahmen.

Wiedersehen mit alten Bekannten

In der "Games for Work"-App sind unter anderem reine Mehrspielerversionen folgender bekannter Titel enthalten:

"Icebreakers": Der Name ist Programm: Hier sollen zum besseren Kennenlernen vorgegebene Fragen aus unterschiedlichen Kategorien beantwortet werden.

"Wordament": In diesem "Scrabble"-Klon dürfen sich bis zu 250 Teilnehmer miteinander messen.

Auch die mitgelieferte "Solitaire" des Kartenlegespiels ist als Wettbewerb ausgelegt.

In "Minesweeper" sollen Probleme dagegen gemeinsam gelöst werden.

Aktuell sind die Spiele nur in den "Enterprise"- und "Education"-Versionen von "Teams" verfügbar.