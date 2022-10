Muss, darf oder soll man die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar boykottieren? Bei Markus Lanz machten Marcel Reif und Andreas Rettig ihre unterschiedlichen Standpunkte mehr als deutlich. Bei Twitter sorgte besonders eine Aussage von Ex-Kommentator Reif für Empörung.

In knapp einem Monat startet die Weltmeisterschaft in Katar und wirft wie kaum ein sportliches Großevent zuvor ihre dunklen Schatten voraus. Nicht nur unter Fußballfans wird eifrig diskutiert: Muss man die WM angesichts einer fragwürdigen Vergabe durch die FIFA, angesichts der Missachtung von Menschenrechten im Gastgeberland sowie angesichts Tausender Arbeiter, die auf den Stadionbaustellen ums Leben kamen, komplett boykottieren? Oder kann die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit vielleicht im Gegenteil ein Auslöser für Reformen im Wüstenstaat sein?

Darüber diskutierte Markus Lanz am Mittwochabend mit Fußballkommentator Marcel Reif, der Sportjournalistin Lena Cassel, dem ehemaligen DFL-Geschäftsführer Andreas Rettig und dem Islamwissenschaftler Sebastian Sons.

"Ab wann gucken wir denn die WM nicht mehr? Ab drei Toten? Ab 50? Ab 60? Oder ab 1.000?"

Den Zwiespalt, in dem viele Fußballfans stecken, zeigte sich bei Andreas Rettig. Er sei für einen Boykott - werde aber trotzdem den Fernseher einschalten: "Ich werde die deutschen Spiele gucken, mehr aber auch nicht", sagte der Fußballfunktionär. Auf die Frage des Moderators, ob seine Gäste nach Katar reisen werden, verneinten bis auf Sons alle.

Auf Wunsch von Lanz sollte der Islamwissenschaftler Klarheit schaffen: Wie viele Arbeiter denn tatsächlich gestorben seien, wollte der Gastgeber wissen. Sons erklärte, dass 15.000 Menschen im Zuge der Bauarbeiten zur Weltmeisterschaft ums Leben gekommen seien, die genauen Todesursachen seien unklar, weswegen sich die Frage nicht genau beantworten ließe.

Lena Cassel, die sich für einen kompletten Boykott ausspricht, erklärte daraufhin, dass sie diese Debatte "zynisch" finde: "Ab wann gucken wir denn die WM nicht mehr? Ab drei Toten? Ab 50? Ab 60? Oder ab 1.000? Alleine, dass wir darüber reden müssen, zeigt wie verkommen dieses System ist, wie verkommen diese WM ist", klagte sie. Die Journalistin wies zudem darauf hin, dass die Zahl der Toten vom WM-Organisationskomitee in Katar erfasst werde: "Das ist in etwa so, als ob die katholische Kirche ihren eigenen Missbrauchsskandal untersucht."

Fußball-Funktionär Rettig: WM in Katar verändert nichts

Sons schilderte zudem die Arbeitsbedingungen auf den Baustellen und erklärte das Kafala-System, das es reichen Menschen in Katar erlaubt, Arbeitskräfte auszubeuten, ihnen die Pässe zu entziehen und sie gegen einen geringen Mindestlohn teilweise 16 Stunden am Tag arbeiten zu lassen. Er finde es nachvollziehbar, wenn man aus diesen Gründen die WM boykottiere: "Wenn es aber darum geht, dass es eine Winter-WM ist oder dass man dort kein Bier trinken kann, dann finde ich diese Argumente problematisch", sagte der Islamwissenschaftler, damit spreche man einer Region, der arabisch-muslimischen Welt ab, Teil der Fußballfamilie zu sein.

Auch Fußballkommentar Marcel Reif warb in der Runde für einen differenzierten Umgang mit der Fußball-WM: "Wenn Andreas Rettig mir garantiert, dass es auch nur einem einzigen Arbeiter besser geht, wenn wir diese WM boykottieren, dann bin ich sofort dabei", sagte er mit Blick auf die Forderungen des Fußballfunktionärs. Immer wieder sprach Reif davon, dass er hoffe, dass durch die Aufmerksamkeit, die die WM auf den autokratisch regierten Wüstenstaat lenkt, sich vielleicht etwas in die richtige Richtung bewege. Dieser Meinung war auch der Gastgeber, während Rettig dies für eine "naive Vorstellung" hielt: "Was soll sich da verändern? Nennen Sie ein Großereignis, durch das sich etwas verändert hat!", hielt der frühere Bundesliga-Manager dagegen.

Journalistin Cassel: Engagement für Vielfalt und Katar-Sponsoring konterkarieren sich

Im Zuge der Diskussion kam auch das umstrittene Sponsoring des FC Bayern München durch Qatar Airways zur Sprache. Die Frage von Markus Lanz, ob diese Zusammenarbeit moralisch verwerflich sei, beantwortete Marcel Reif mit einer Gegenfrage: "Wo setze ich an? Sage ich moralisch geht es nicht, oder geht es um Profifußball, der sich moralisch ein bisschen breiter aufstellt?" Cassel hingegen kritisierte das Verhalten des Rekordmeisters scharf: "Das konterkariert sich doch", bekräftigte die Journalistin, "wenn man für Werte wie Vielfalt stehen will, aber sich das Geld aus Katar in die Taschen steckt".

