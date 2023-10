Promi-Dauerüberwachung per App: Wie SAT.1 am Montag bekannt gab, soll die neue Staffel von "Promi Big Brother" durch einen 24/7-Livestream ergänzt werden. Auch die ersten Bewohner stehen fest: Unter anderem werden Yeliz Koc und Peter Klein sich dem "großen Bruder" stellen.

Zehn Jahre sind vergangen, seit Jenny Elvers zur Gewinnerin der ersten Staffel von "Promi Big Brother" gekürt wurde. Ab November erhalten nun abermals zahlreiche Stars die Chance, sich im Container zu beweisen. Wie SAT.1 am Montag ankündigte, soll die elfte Staffel der beliebten Realityshow am Montag, 20. November, um 20.15 Uhr starten. Wie in den vergangenen Jahren wird die Auftaktfolge live aus Köln gesendet. Marlene Lufen und Jochen Schropp kehren als Moderatoren zurück; die Moderation von "Promi Big Brother - Late Night Show" übernehmen wie gewohnt Melissa Khalaj und Jochen Bendel.

Neu ist hingegen, dass das Geschehen im Haus erstmalig dauerhaft per Livestream verfolgbar ist. 24 Stunden pro Tag sollen Nutzerinnen und Nutzer des Streamingdienstes Joyn+ die Möglichkeit erhalten, die Bewohnerinnen und Bewohner zu beobachten. Der Dauerstream wird die gesamte Staffel über abrufbar sein.

"Promi Big Brother 2023": Diese Stars ziehen ein

Wie viele Prominente sich in diesem Jahr dem Überwachungs-Experiment stellen, ist noch nicht bekannt. Die ersten Teilnehmer hat SAT.1 jedoch bereits bestätigt. So wird neben Reality-Sternchen Yeliz Koc ("Der Bachelor", "Make Love Fake Love") auch der Schlagersänger Peter Klein in den Container ziehen. Der Stiefvater von Daniela Katzenberger sorgte in den vergangenen Monaten vor allem durch seine - laut Eigenauskunft rein freundschaftliche - Beziehung zu Schauspielerin Yvonne Woelke für Schlagzeilen.

Bei "Promi Big Brother" ziehen mehrere Prominente für einen begrenzten Zeitraum in ein als Wohnumgebung eingerichtetes Fernsehstudio. Während ihres Aufenthalts bekommen sie von einer computergenerierten Stimme, dem "Big Brother", Anweisungen, die es zu erfüllen gilt. Dabei ist es vor allem wichtig, die Sympathie des TV-Publikums zu gewinnen, denn das entscheidet am Ende, welche Prominente den sogenannten "Container" letztlich verlassen müssen.

Im Vorjahr setzte sich der Boxmanager Rainer Gottwald unter anderem gegen Micaela Schäfer, Menderes Bağcı und Kathy Karrenbauer durch.