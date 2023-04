Schluss mit Kuscheln! "Die blöde Kuh!", "Besser er als ich!", "Wir können uns nicht ausstehen!" - Im Abnehmcamp von "Leben leicht gemacht" (SAT.) fallen die Kilos - und die Masken. Trainer staunen, Kämpfer weinen, und Damen beschimpfen sich wenig ladylike: "Du bist balla-balla!"

"Christine Theiss und den Trainern fallen immer neue Gemeinheiten ein, um dafür zu sorgen, dass wir on fire sind", erkannte Robert, einer von noch verbliebenen zehn Fightern im SAT.1-Abspeck-Camp von "Leben leicht gemacht - The Biggest Loser". Die neueste Gemeinheit in der achten Campwoche: Der Paarmodus ist Geschichte. Im Duellmodus wurden aus den Teamgefährten direkte Duellanten. Nur wer seinen Ex-Partner bezwang, zog sicher in die nächste Runde ein.

"Zu viel Nerv! Gib mir Energie!", texteten einst die Neue-Deutsche-Welle-Könige von Trio. Das trifft auf die Top Ten der Abnehmenden zu. Bisher haben sie in acht Wochen auf Naxos über 325 Kilogramm abgespeckt. Aber in der neunten Woche auf der Insel wurden nicht nur die Kandidaten, sondern auch deren Nerven dünner.

Mit dem Partnermodus fallen auch die Masken. Der Duellmodus sollte allen klarmachen, dass es letztlich bei "Leben leicht gemacht" um einen Wettkampf geht. Und nur der oder die Beste wird am Ende den Geldkoffer mit 50.000 Euro in die Höhe stemmen können. Daher war es wichtig, schnellstmöglich von "Gemeinsam" auf "Gegeneinander" umzuschalten.

Laura versus Valentina: "Die blöde Kuh" zofft sich mit "dem Niemand"

Valentina (34) und ihre Ex-Partnerin Laura (24) hatten damit kein Problem. Im Gegenteil. Laura empfand die "Partnerschaft als Last", als regelrechten "Überlebenskampf". Sie fühlte sich jetzt befreit und bereit: "Es wäre schön, wenn ich sie plattmache." Valentina, die sich ohnehin als "Einzelkämpferin" sieht, war's recht. "Wir können uns nicht ausstehen." Die deutliche Antiphathie schockte sogar Trainer Ramin Abtin (50): "Ja, und was war das mit in den Arm nehmen und so?" Valentina: "Das war nur Show." Laura: "Wir passen zu 100 Prozent nicht zueinander."

Für die Chemie zwischen beiden war der Duellmodus indes keine Erleichterung. Als beim Bällewerfen Valentina von einem von Laura geworfenen Medizinball am Handgelenk getroffen wurde, eskalierte der Zoff. "Die blöde Kuh!", maulte Valentina und unterstellte Laura Absicht. Das kränkte Laura, mehr aber noch, dass sie sowohl im Trainingswettkampf als auch später bei der Challenge verlor. Am Ende dissten sie sich sogar noch auf der Waage. "Du bist psychisch balla-balla!", "Du bist ein Niemand!", "Du bist ein Mensch, mit dem würde ich mich sonst nie abgeben."

Ása: Superpower auf zwei isländischen Beinchen

Das Gegenstück bildeten Ása (48) und Robert (34), die sich erst im Paarmodus richtig kennen- und schätzenlernten. "Das ist schon traurig, gegen ihn zu kämpfen", meinte die gebürtige Isländerin. Aber "Wettkampf ist Wettkampf" - und ab dafür, aber bitte in liebenswürdiger Fairness. Nach seinem Sieg im Ballwerfen am Beach herzte Robert die überforderte Ása (Robert: "Die arme, verwirrte Frau") innig durchs Volleyballnetz hindurch. Als Ása bei der Challenge der Spieß umdrehte und Robert bezwang, war er der Erste, der gratulierte und freundlich staunte: "Wo nimmt die auf ihren isländischen Beinchen bloß die Kraft her?"

In jedem Duell steckte Herzblut und Drama. Daniel (37) wurde von Camp-Youngster Leon (24) in Training und Challenge abgezockt. Das Küken mutierte zum Favoriten-Adler. Daniel wähnte sich selbst schuld: "Ich hab ihn im Partnermodus gestärkt", meinte er. "Da habe ich mir einen echt harten Konkurrenten erschaffen." Daniel, der Megaehrgeizige, haderte mit sich ("Das bin nicht ich, das ist nicht mein Tag"). Als er dann doch, trotz zweifachem Waage-Malus, Leon im Wiege-Duell bezwang und die zweitbeste Wochenleistung schaffte, fiel der Druck ab - und rollte in Tränen der Erleichterung die Wangen hinab.

La-Ola-Welle für Torsten

Torsten (42) und Salvo (37) waren ein Top-Team. Seinem Kameraden war Torsten dankbar. "Ohne Salvo hätte ich hier vieles sportlich und psychisch nicht geschafft." Jetzt zweifelte er, ob er als Schwerstgewicht (190 Kilo) überhaupt eine Chance gegen das "Leichtgewicht" (111 Kilo) haben könnte.

Beim Ballwerfen am Beach verlor er ("Ich sinke mit jedem Schitt mehr ein, und Salvo läuft auf Sand wie auf Teer"). Auch bei der Challenge, in der 80-Kilogramm-Bälle bis zu 450 Meter die Straße empor geschoben werden mussten, hatte er keine Chance. Aber: "Früher hätte ich keine 50 Meter geschafft." Jetzt waren es 250. Torsten ("Ich habe verloren, aber doch gewonnen") wurde zurecht von den Camp-Gefährten mit La-Ola-Welle gefeiert, als er ins Ziel kam. Salvo freute sich mit jedem Torsten-Erfolgsmoment. Aber als es ums Zittern auf der Waage ging, stellte er auch klar: "Besser er als ich."

Phillip (27) und Oelsi (36) sind sich im Humor ähnlich, weshalb sie sich super verstanden, aber in der Einstellung total unterschiedlich. Phillips Taktik lautete: "Fokus muss stimmen und dann einfach machen" - und er zog sie in jeder Übung durch. "Der ist eine Maschine", musste Oelsi anerkennen. Ebenso seine Chancenlosigkeit: Phillip siegte in jedem relevanten Wettkampf.

Die Heldenreise vom "König der Herzen" geht zu Ende

Abgerechnet wurde wie immer auf der Waage. "Ich denke, dass heute zwei gehen müssen", betätigte sich Coach Ramin als Hellseher. Aus Sicht der Kandidaten leider als sehr guter. Die gelbe Linie rutschte nach oben. Ganz unten war es eine klare Geschichte. Oelsi, vor zwei Wochen ins Camp zurückgekehrt, letzte Woche im Motivationsloch, nahm erneut am wenigsten von allen ab. Mit 0,59 Prozent Gewichtsabnahme belegte er abgeschlagen den letzten Platz. Jetzt hieß es endgültig: tschüss.

Die Entscheidung um den zweiten Ausscheider fiel zwischen Laura und Torsten. Am Ende gab die Nichtigkeit von 0,01 Prozent den Ausschlag zuungunsten von Torsten. "Ich bin selten sprachlos, aber da war ich's", meinte er. Der "König der Herzen" musste gehen, beweint von allen Kandidaten und seiner Trainerin Sigrid Ilumaa (42): "Er ist ein wunderbarer Mensch und hat hier eine Heldenreise hingelegt."

Die Reise der anderen geht weiter. Und zwar mit einer Überraschung. Es kehren vier "Ehemalige" ins Camp zurück! Daniel zerknischt: "Von den Top Acht zurück zu Top Zwölf. Zum Kotzen!"