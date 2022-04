Chris Bailey, Gründer und Frontmann von The Saints, ist tot. Das teilte die australische Punk-Band auf ihrem Facebook-Account am Montag mit.

"Mit großem Schmerz in unserem Herzen müssen wir euch über den Tod von Chris Bailey informieren", heißt es in dem Post, der unterschrieben ist mit "Familie und Freunde". "Chris lebte ein Leben voller Poesie und Musik und strandete an einem Samstagabend." Damit bezieht sich die Band auf ihren größten Hit "(I'm) Stranded", den sie 1976 aufnahm. Der Song gilt als einer der einflussreichsten Punk-Songs aller Zeiten.

1973 gründete Chris Bailey, der 1957 in Kenia geboren wurde, zunächst in Belfast aufwuchs und im Alter von sieben Jahren mit seiner Familie nach Australien auswanderte, die Band, zusammen mit dem Gitarristen Ed Kuepper und dem Schlagzeuger Ivor Hay. The Saints entwickelten sich zum Mittelpunkt der australischen Punkszene. Ende der 70er-Jahre zogen die Bandmitglieder nach England, wo sie unter anderem als Vorband von The Ramones und Talking Heads auftraten.

Auch Bandmitglied Ed Kuepper verabschiedete sich unter anderem via Twitter von Bailey. "Chris und ich trafen uns als wir ungefähr 14 waren beim Nachsitzen an der Oxley High School", schreibt der langjährige Gitarrist der Band. Sie seien Freunde geworden, woraus sich eine "extrem starke künstlerische Partnerschaft" entwickelt habe. "Ich hätte mir keinen besseren Sänger wünschen können. Mein tiefstes Beileid gilt seiner Frau Elisabet, seinen Schwestern Margaret, Carol und Maureen und dem Rest seiner Familie und Angehörigen."

2/2 I couldn't have hoped for a better singer. My deepest condolences to his wife Elisabet, his sisters Margaret, Carol and Maureen and the rest of his family and loved ones. I'll post something longer down the track but for now..