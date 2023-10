Bis zu seinem Tod im Jahr 2006 war Birgit Lechtermann mit dem Motorsportjournalisten Willy Knupp verheiratet. Nun, Jahre später, hat die "1, 2 oder 3"-Moderatorin erneut den Bund fürs Leben geschlossen.

Birgit Lechtermann und ihr Partner Ingo Kersting haben sich das Jawort gegeben. Im Gespräch mit "Bunte" verriet die 63-Jährige, dass sie bereits am 7. Oktober geheiratet habe. Die Trauung fand am Strand auf den Seychellen statt. Ein unvergesslicher Tag für die Moderatorin, die sich "immer noch im Rausch der Emotionen" befinde. In Kersting, der als Dozent für Sport, Medizin und Gesundheit arbeitet, habe sie ihr "pures Glück" gefunden.

2006 verlor Lechtermann ihren Ehemann Willy Knupp, der drei Wochen nach seinem 70. Geburtstag in einer Kölner Klinik an Krebs verstarb. Der Motorsportjournalist hinterließ neben seiner Frau eine gemeinsame Tochter. "Ich hätte nicht gedacht, dass mir das noch mal so passiert", gestand Lechtermann. Im Gespräch erinnerte sie sich an die Zeit nach dem Tod ihres ersten Mannes: "Es war nicht einfach, mit einem ganz kleinen Kind den Mann zu verlieren, der an Krebs gestorben ist", erklärte sie. Aus diesem Grund wolle sie das Glück mit ihren neuen Ehemann "doppelt" genießen.

"Das Schöne ist, dass er auch zu meinem besten Freund geworden ist"

Lechtermann und Kersting sind seit sieben Jahren ein Paar. Kennengelernt haben sich die Frischvermählten im Rahmen der Sendung "Lechtermann, Leben und Gesundheit", für die Kersting als Experten ein Interview geben sollte. "Das Schöne ist, dass er auch zu meinem besten Freund geworden ist. Zwischen uns besteht bedingungsloses Vertrauen", so Lechtermann.

Bei "1, 2 oder 3" war sie die Nachfolgerin von Michael Schanze: Von 1985 bis 1995 führte Biggi Lechtermann als Moderatorin durch die Sendung. Während und nach der Kinder-Rateshow moderierte Lechtermann noch einige weitere TV-Formate ("Computer Corner", "Trivial Pursuit"). Inzwischen arbeitet die 63-Jährige hauptberuflich als Medientrainerin, sie veröffentlichte aber auch Kinderhörspiele und mehrere Bücher ("Danke, Dog - ein Hund ist die beste Medizin!").