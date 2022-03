Weil er sich nicht von Putins Krieg gegen die Ukraine distanzieren wollte, wird der Chefdirigent der Münchner Philharmoniker Waleri Gergijew mit sofortiger Wirkung entlassen. Ein entsprechendes Ultimatum von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) war zuvor abgelaufen.

Paukenschlag in der Kulturszene Münchens: Der Russe Waleri Gergijew ist nicht länger Chefdirigent der Münchner Philharmoniker. Wegen seiner Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin wird der 68-Jährige mit sofortiger Wirkung entlassen. Dies gab der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Dienstagvormittag bekannt: "Es wird damit ab sofort keine weiteren Konzerte der Münchner Philharmoniker unter seiner Leitung geben", sagte Reiter Medienberichten zufolge.

Waleri Gergijew habe sich trotz der "Aufforderung, sich eindeutig und unmissverständlich von dem brutalen Angriffskrieg zu distanzieren, den Putin gegen die Ukraine und nun insbesondere auch gegen unsere Partnerstadt Kiew führt, nicht geäußert", kritisierte Reiter in seiner Erklärung. Man habe erwartet, dass der Dirigent seine "sehr positive Einschätzung des russischen Machthabers überdenkt und revidiert", doch dies sei nicht geschehen. Dabei wäre "ein klares Signal für das Orchester, sein Publikum, die Öffentlichkeit und die Stadtpolitik unabdingbar gewesen, um weiter zusammenarbeiten zu können". Alle weiteren Fragen zur Zukunft der Münchner Philharmoniker würden "so schnell wie möglich" geklärt.

Ultimatum lief am Montag ab

Waleri Gergijew war seit 2015 Chefdirigent des städtischen Orchesters. Seine Freundschaft mit dem russischen Machthaber brachte ihn schon häufiger in Kritik: 2014 hatte Gergijew einen Künstler-Appell zur Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland unterschrieben. Am vergangenen Freitag, 25. Februar, und somit einen Tag nach Einmarsch der Russen in die Ukraine hatte Reiter den Chefdirigenten aufgefordert, sich von der russischen Invasion der Ukraine zu distanzieren: "Ich habe gegenüber Valery Gergiev meine Haltung klargemacht und ihn aufgefordert, sich ebenfalls eindeutig und unmissverständlich von dem brutalen Angriffskrieg zu distanzieren, den Putin gegen die Ukraine und nun insbesondere auch gegen unsere Partnerstadt Kiew führt." Außerdem setzte Reiter ein Ultimatum bis Montag, das nun abgelaufen ist.

Den genauen Wortlaut des Schreibens von Reiter hatten die Münchner Philharmoniker auf Facebook und Instagram veröffentlicht. Unter den Posts findet sich viel Zuspruch für die Entscheidung. Vereinzelte Stimmen kritisieren jedoch auch eine erzwungene Politisierung von Kunst und Sport.