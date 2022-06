Links oder rechts, ja oder nein, Leben oder Tod: Bei interaktiven Filmen bestimmt der Zuschauer an Schlüsselpunkten, wie die Geschichte weitergehen soll. Der Übergang zum Videospiel ist mitunter fließend. Hier finden Sie die besten medialen Grenzgänger - und was sie so besonders macht.

Mehr als reine Berieselung: Interaktive Filme und Formate stellen den Zuschauer an Schlüsselstellen vor die Wahl: Wie soll's weitergehen? Das Besondere an den medialen Grenzgängern: Die getroffenen Entscheidungen können folgenreich sein - ein Happy End ist nicht immer garantiert. Dafür gibt's meist mehrere Arten, wie die Geschichte ausgehen kann. Bei guten Vertretern bleibt es selten bei einem Durchgang - stattdessen siegt die "Was wäre wenn?"-Neugier. Dann fühlt man sich ein bisschen wie Bill Murray in der Kultkomödie "Und täglich grüßt das Murmeltier" - same same, but different. Deshalb die Warnung: Von diesen interaktiven Spiel-Filmen kommen Sie jedenfalls nicht mehr so schnell los.