Die britische Rockband Queen möchte im September einen neuen Song veröffentlichen. Die Besonderheit: In dem Lied "Face It Alone" wird der verstorbene Frontsänger Freddie Mercury zu hören sein.

Beim BBC-Radiopublikum dürften sich viele gefragt haben, ob sie richtig gehört hatten. Brian May und Roger Taylor, Gitarrist und Schlagzeuger der britischen Rock-Legenden Queen, nutzten ihren Hörfunk-Auftritt, um einen neuen Song ihrer Band anzukündigen. Das Besondere: Das bislang unveröffentlichte Lied stammt aus den Lebzeiten Freddie Mercurys. Der charismatische Frontmann und Sänger, der 1991 an den Folgen seiner HIV-Erkrankung starb, soll auf dem Track "Face It Alone" sogar zu hören sein.

Der Song wurde bereits vor Jahrzehnten geschrieben. Zu einer Zeit, in der die Band Hits wie "We Will Rock You", "Another One Bites The Dust" und "We Are The Champions" in ausverkauften Stadien zum Besten gab. "Face It Alone" entstand im Rahmen der Aufnahmen für ihr 13. Studioalbum "The Miracle", das 1989 veröffentlicht wurde. Dann geriet der Track innerhalb der Band in Vergessenheit.

"Schmuckstück von Freddie"

Bislang habe der Song nur als Fragment überdauert. Man sei der Meinung gewesen, ihn nicht retten zu können, erklärten May und Taylor im BBC-Gespräch. "Aber tatsächlich sind wir noch einmal rangegangen, und unser großartiges Ingenieurteam hat gesagt: 'Okay, wir können das und das machen. Es ist wie eine Art Zusammennähen von Teilen." Das Ergebnis bezeichnete May als "wunderschön" und "sehr berührend". Schlagzeuger Taylor nannte den Song ein "Schmuckstück von Freddie", das man über die vielen Jahre zu Unrecht "beinahe vergessen" habe.

Aktuell befinden sich Queen mit Sänger Adam Lambert auf ihrer nachgeholten Europa-Tour. Zuletzt hatten sie einen großen Auftritt beim 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II.