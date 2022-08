Premiere für Esther Sedlaczek: Am Freitag, 26. August, wird sie zum ersten Mal den "Quizduell-Olymp" im Ersten präsentieren. Mit dabei sind die zwei Jäger der Sendung "Gefragt - Gejagt": Klaus Otto Nagorsnik und Sebastian Jacoby.

Sie tritt die Nachfolge von Jörg Pilawa an: Esther Sedlaczek ist die neue ARD-Quizmasterin und moderiert am Freitag, 26. August, 18.50 Uhr, erstmals den "Quizduell-Olymp". Seit 2021 arbeitet die ehemalige Sky-Moderatorin für die ARD. Sie führt durch die "Sportschau", präsentierte die European Championships und wird auch bei der Fußball-WM in Katar zum Team gehören.

Im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau sprach die 36-Jährige über ihre neue Aufgabe: "Ich habe in den letzten Jahren immer mal wieder neue Dinge ausprobiert, der Hauptfokus liegt natürlich weiter auf dem Sport. Aber: Wenn sich eine Tür öffnet - und mir etwas sehr viel Spaß bereitet - stellt sich mir die Frage, warum ich nicht durchgehen sollte", verriet die gebürtige Ost-Berlinerin.

Bei der Premiere sind Klaus Otto Nagorsnik und Sebastian Jacoby mit von der Partie, die die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer als Jäger von "Gefragt - Gejagt" kennen. "Ich freue mich, eine neue Seite an mir als Moderatorin kennenzulernen", sagt Esther Sedlaczek, "und vielleicht lerne ich auch ein bisschen was an Allgemeinwissen."

In den neuen Folgen vom "Quizduell-Olymp" sind als Quiz-Stars wieder Marie-Louise Finck, Thorsten Zirkel und Historiker und Eckhard Freise dabei.