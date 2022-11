Abtreibungen, Suizid-Gedanken und ein verknallter Menderes - im "Promi Big Brother"-Container gab es am Dienstagabend viele Gefühle zu sehen. Natürlich durften auch Catrin Heynes Brüste nicht fehlen, was eine Mitbewohnerin dazu bewog, ein wenig "Gift" zu verspritzen.

Tag 11 im "Promi Big Brother"-Container war geprägt von viel Harmonie, ein wenig Knistern in der Luft und zwei Offenbarungen. Im Loft vertrieben sich Erotikmodell und Moderatorin Micaela Schäfer, Prince-Charming-Teilnehmer Sam Dylan, "Love Island"-Gewinnerin Jennifer Iglesias, Sängerin Doreen Steinert und Schauspielerin Katy Karrenbauer die Zeit mit einer improvisierten Modenschau. Sam präsentierte den Damen einige schrille und bunte Outfits, jedes einzelne auffälliger als das andere.

Unterdessen ging Reality-Star Menderes in der Garage auf Tuchfühlung bei einem anderen Reality-Sternchen: "Magic Hair by Menderes" wusch Tanja Tischewitsch die Haare. Wie praktisch, dass beide Single sind. "Ihr Lächeln ist bezaubernd und das steckt ja auch an", schwärmte der 39-Jährige nicht ganz ohne ein paar Flugzeuge im Bauch.

Beim folgenden "Garagen-Spiel" musste der ehemalige Dschungelkönig mit Teampartnerin Tanja 400 Dominosteine aufstellen. Dafür ist bekanntlich eine ruhige Hand vonnöten, die Menderes in Gegenwart von Tanja aber leider nicht gerade hatte. Trotzdem brachten die "Good Vibrations" von Menderes die Steine nicht nur vorzeitig zum Kippen, sondern auch den Sieg gegenüber den anderen Teams in der Garage.

"Mit Tanja würde ich gerne alles spielen, wenn ich darf". Das glauben wir Dir sofort, Menderes. Er entdeckte sogar eine Herzform in den aneinandergereihten Dominosteinen - was dem Zuschauer jedoch auch mit viel Fantasie nicht gelingen konnte.

Katy und Micaela sprechen über ihre Abtreibungen

Im Loft sprachen derweil Micaela und Katy über das Thema Abtreibungen. Micaela hat bereits eine Abtreibung hinter sich: "ich habe abgetrieben, als ich jung war." Die Moderatorin wäre gerne Mutter, allerdings erst so mit 50. Darauf offenbart Katy, dass auch Sie schon eine Abtreibung gehabt habe. "Ich wäre gerne eine junge Mutter gewesen. Ich war auch mit 18 schwanger, habe dann aber abgetrieben. War ich 18? Ne, ich war 20." Grund für die Abtreibung war der Vater des Kindes, der kurz vor dem Abi stand und sich angeblich durch die Elternschaft nicht sein Leben versauen wollte.

"In manchen Situationen denke ich, eigentlich ist es schade, aber ich bin eigentlich nie so ein Muttertier gewesen" gibt Katy Karrenbauer über sich preis. Eine andere mutige Offenbarung folgte dann auch in der Garage.

Rainer erinnert sich an eine dunkle Zeit seines Lebens

Box-Manager Rainer Gottwald teilte eine Erfahrung mit seinen Garagen-Mitbewohnern, die bis heute sein Leben prägt. Zu der Zeit lebte er mit seiner damaligen Frau in Thailand. "Nach dem Tsunami veränderte sie sich, meine Frau wurde spielsüchtig", erzählte der 56-Jährige. "Wir hatten Belastungen von 800 bis 1.000 Euro am Tag. Alles, wofür ich 15 Jahre lang gearbeitet habe, hat sich in Luft aufgelöst", fuhr er fort.

"Ich hatte den Eindruck, dass meine Frau beabsichtigte, dass ich mich aufhänge", erzählte Rainer kurz darauf im Sprechzimmer. Aber als er ihr erklärte, dass die Lebensversicherung bei einem Suizid nicht zahlen würde, habe sie ihre Bemühungen eingestellt. "Ich war kurz davor, mich aus dem Fenster rauszuschmeißen. Es war eine Leere um mich herum, ich war echt verzweifelt." Doch ein Anruf seiner damals zwölf Jahre alten Tochter habe ihn aus seiner Lethargie befreit.

Seiner heutigen Frau Chariya verdankt er es, dass er sich aus dieser persönlichen Krise befreien konnte. "Sie war die Person, mit der ich über meine Gefühle reden konnte. Die hat mich gerettet", drückt Rainer seine Liebe zu ihr aus.

Walentina stichelt gegen Catrin

Trotz all der Harmonie und der traurigen Worte gab es dann doch noch ein wenig "Bitchmode" im "Promi Big Brother"-Container. Während der Diskussion in der Garage, ob das auf dem Pin-Up-Foto im Kalender wirklich Hanni und Nanni (so nennt Catrin Heyne ihre Brüste) seien, bemerkte Jörg Dahlmann: "In vier Jahren so eine Verwandlung, das finde ich schon sensationell."

Influencerin Walentina Doronina aber warf ein: "Auf jeden Fall nicht ins Positive!!". Die 22-Jährige stichelte weiter: "Die Brüste, da frage ich mich, was man sich dabei denkt." Nach Walentinas Geschmack gab es an Catrins Körper offenbar etwas zu viele chirurgische Feinjustierungen.

Sie selbst habe sich nur aus gesundheitlichen Gründen unters Messer gelegt, also einen Höcker auf der Nase entfernen lassen. "Aber ganz dezent!" stellte sie klar. Und ein wenig Hyaluron hier und ein wenig Hyaluron dort habe sie sich spritzen lassen. "Aber alles ganz dezent!" betonte sie erneut. Rainer hatte dazu eine ganz pragmatische Meinung: "Ist wie bei einem Auto. Alter Frontspoiler runter, neuer Frontspoiler drauf, schon ist der Marktwert wieder höher."

Die Bewohner rotieren weiter

Natürlich wechselten auch wieder einige Kandidaten den Wohnbereich innerhalb des Containers. Zunächst durften sich die vier Loft-Damen einen neuen Mitbewohner aus der Garage aussuchen. Nach ganzen drei Sekunden Bedenkzeit fiel ihre Wahl auf Ex-Boyband Mitglied Jay Khan. Doch leider mussten auch zwei Bewohner den umgekehrten Weg einschlagen und vom Loft in die Garage ziehen. Während Jay noch von der Ausstattung des Lofts beeindruckt war, schickten die Zuschauer Micaela und Doreen per App-Wahl in die Garage.

Nominiert wurde auch noch. Aber nicht alle Bewohner durften ihre Stimme abgeben. Eigentlich nur die vier Garagen-Insassen Tanja, Sam, Walentina und Jörg. Denn dieses Team hatte das Arena-Spiel gewonnen. Also nominierte jeder der vier Sieger zwei Bewohner. Katy und Jörg Knör genossen Nominierungsschutz, weil sie am Tag zuvor bei einem Spiel geglänzt hatten - und so landeten Catrin mit drei Stimmen und Jennifer mit zwei Stimmen auf der Exit-Liste.