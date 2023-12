Gemeinsam mit Francine Jordi feiert Hans Sigl im Ersten die Nacht der Nächte und präsentiert bereits zum zweiten Mal "Die große Silvester Show" - ein deutliches Kontrastprogramm zu seinen privaten Silvesterplänen, wie der Schauspieler nun im Interview verriet.

Auf der großen ARD-Showbühne lässt Hans Sigl an Silvester die Korken knallen. Privat zieht es der "Bergdoktor"-Star und Moderator jedoch vor, gemütlich zu Hause das alte Jahr zu verabschieden. "Ich bin da mittlerweile sehr ruhig geworden und genieße es, mit einem Glas Wein in das neue Jahr zu starten", verrät Sigl im Interview mit der Agentur teleschau. "Groß gefeiert wird nicht."

Auch auf privates Feuerwerk verzichtet der 54-Jährige: "Selbst Raketen zu schießen, ist nichts für mich. Das habe ich auch nie wirklich praktiziert. Ich freue mich aber über die großen, öffentlichen Feuerwerke. Die schaue ich mir gerne an."

Hans Sigl: "Das hat letztes Jahr richtig Laune gemacht!"

Bereits zum zweiten Mal in Folge moderiert der Österreicher in diesem Jahr an der Seite der Schweizer Schlagersängerin Francine Jordi "Die große Silvester Show" im Ersten (zu sehen am Sonntag, 31. Dezember, 20.15 Uhr). "Es hat beim ersten Mal sehr viel Spaß gemacht", erinnert sich Sigl an die Aufzeichnung im Jahr 2022. "Damals hatte ich mir vorab gar nicht vorstellen können, dass man einige Wochen vor Silvester schon in die richtige Stimmung kommen kann. Die Show wird ja voraufgezeichnet." Das Publikum in Offenbach sei jedoch "geübt", schwärmt Sigl: "Das hat letztes Jahr richtig Laune gemacht!"

Auch in diesem Jahr habe er bei der Aufzeichnung Mitte November "daran geglaubt, dass Silvester sei", scherzt der Moderator im Interview. Dazu beigetragen habe nicht nur das Studiopublikum, sondern auch die musikalischen Gäste - darunter DJ Ötzi, Sarah Engels und Mike Singer.