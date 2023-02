In der "NDR Talk Show" sprach Ralf Möller unter anderem über Veganismus. Noch ist er nicht zu 100 Prozent vegan, doch den Eltern mogelt er schon mal ein veganes Schnitzel unter. Mit Arnold Schwarzenegger pflegt er zudem ein besonderes Ritual.

Als Kraftsportler ist es unerlässlich, auf die eigene Ernährung zu achten. In der "NDR Talk Show" sprach Ralf Möller kürzlich über Veganismus, dem der Schauspieler offen gegenübersteht. "Ich bin auch nicht hundert Prozent Veganer", berichtet der 64-Jährige. "Aber warum nicht mal etwas Neues ausprobieren?" So habe er seinen Eltern öfter mal vegane Speisen "untergejubelt", etwa ein veganes Schnitzel. "Meine Mutter hat bald Geburtstag. Vielleicht bekommt sie heimlich einen veganen Kuchen", kündigte Möller an.

Auf Fleisch zu verzichten scheint für ihn kein Problem zu sein, dafür genehmigt er sich andere Freuden - mit einem prominenten Schauspielkollegen. "Zigarren sind zum Glück vegan. Eine Zigarre raucht man mit Freunden, wenn man sich wohlfühlt", erklärt Möller seine Vorliebe. "Das ist bei Arnold und mir Tradition", berichtet er von gemeinsamen Treffen mit Arnold Schwarzenegger. "Wir trinken dann auch gerne einen Rotwein zusammen."

"Für mich braucht es keine Dating-Apps"

Weiteres Thema in der "NDR Talk Show": Dating-Apps. Von der digitalen Suche hält Ralf Möller wenig, er bevorzugt den klassischen Weg. "Ich glaube immer noch an das persönliche Kennenlernen, für mich braucht es keine Dating-Apps", stellt der Schauspieler klar. "Man kann auch noch jemanden beim Bäcker oder im Fitness-Studio treffen. Jedoch sollte man den anderen nicht sofort analysieren, sondern erst einmal kennenlernen. Das scheint es leider kaum noch zu geben."