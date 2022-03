Über zwei Millionen Menschen aus der Ukraine sind nach Schätzungen momentan auf der Flucht, in Deutschland ist der Berliner Hauptbahnhof derzeit einer der Orte, an dem besonders viele Geflüchtete ankommen. Empfangen werden sie dort von zahlreichen Freiwilligen, unter denen sich am Mittwoch auch Rammstein-Frontmann Till Lindemann befand, wie die "Berliner Morgenpost" berichtet.

Auf Instagram kursieren Videos, die den Sänger zeigen, wie er am Hauptbahnhof unter den Helfenden ist. Eine Ukrainerin namens Alisa postete ein gemeinsames Foto mit dem Rammstein-Sänger und schwärmte vom "Weltstar", der Flüchtlingen bei der Wohnungssuche in Berlin helfe und ihr und einer Freundin sogar eine Unterkunft in einem Berliner Hotel besorgt hätte.

So können auch Sie helfen

Geldspenden Zahlreiche Hilfsorganisationen sind in der Ukraine tätig, leisten humanitäre Hilfe und sind auf Geldspenden angewiesen. Eine Liste, die laufend aktualisiert wird, stellt das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) zur Verfügung. In dieser sind besonders förderungswürdige Organisationen aufgenommen, die dafür das DZI-Spendensiegel erhalten haben. Dazu gehören zum Beispiel die UNO-Flüchtlingshilfe, das Deutsche Rote Kreuz, der Deutsche Caritasverband oder die Stiftung RTL - Wir helfen Kindern. Gespendet werden sollte ohne Zweckbindung, damit die Gelder flexibel eingesetzt werden können. So kann zum Beispiel auch Ländern geholfen werden, die Flüchtende aufnehmen. Sollte die Hilfsorganisation nicht über das Spendensiegel verfügen, rät das DZI dazu, die Kompetenz der Organisation genauestens zu überprüfen, damit das Geld auch ankommt und in der betroffenen Region wirksam und effizient Hilfe geleistet werden kann. Besonders bei Spendenaufrufen im Internet oder in sozialen Netzwerken ist Vorsicht geboten. Diesen sollte nur bei persönlichem Kontakt oder Verbindungen vertraut werden. Sachspenden und Freiwilligendienst Viele Organisationen bitten seit einigen Tagen auch gezielt um Sachspenden. Dabei können sich die Spendende an Sammelstellen der örtlichen Wohlfahrtsverbände wie Deutsches Rotes Kreuz oder Caritas wenden. Auch lokale Sammlungen von Ukraine-Initiativen, Kulturzentren oder Vereine können Anlaufstellen sein, sofern diese laut DZI erkennbar die notwendige Logistik zum Transport der Sachspenden bereitstellen und über Ortskenntnisse und Kontakte in der Ukraine verfügen. Informationen über etwaige Initiativen bieten oftmals regionale, lokale oder städtische Plattformen wie "münchen.de", "koeln.de" oder "berlin.de". Ebenfalls beachtet werden sollten die von den Sammelstellen ausgegebenen Listen der am dringendsten benötigten Güter. Denn die Nachfrage nach Lebensmittel, Hygieneartikel, Kleidung oder Decken kann unterschiedlich ausfallen. Bei einigen Vereinen können sich auch freiwillige Helfende melden (Fahrer, Dolmetscher usw.). Unterkunft Schnelle und direkte Hilfe kann auch durch das zur Verfügung stellen von kostenlosen Unterkünften für flüchtende Menschen erfolgen. Dazu wurde bereits eine bundesweite Bettenbörse vom Elinor-Netzwerk, der GLS-Bank, der Suchmaschine Ecosia und der Spendenplattform Betterplace.org ins Leben gerufen: Auf "unterkunft-ukraine.de" können sich Hilfwillige mit ihren Daten und Infos zur Unterkunft anmelden. Im Formular können Aufenthaltszeiträume ab zwei Wochen gewählt werden. Auch Geflüchtete finden auf der Webseite die nötige Hilfe. Bei der Vermittlung von Schlafplätzen können ebenfalls Informationsangebote von Vereinen wie "Münchner Freiwillige - Wir helfen", Landkreisen oder Städten helfen.

Rammstein veröffentlichen neuen Song

Bereits in der vergangenen Woche hatte die Band den Krieg scharf verurteilt: "Rammstein möchten ihre Unterstützung für das ukrainische Volk zum Ausdruck bringen, das sich gegen den schockierenden Angriff der russischen Regierung wehrt", schrieb die Band in einem auch auf Russisch veröffentlichten Statement auf ihrer Homepage. Ausdrücklich wandte sich die Band dabei auch an ihre Fans in Russland: "Uns ist die Verzweiflung bewusst, die viele russische Fans angesichts der Handlungen ihrer Regierung empfinden und wir möchten an die Menschlichkeit erinnern, die russische und ukrainische Bürger teilen."

Währenddessen steht die Band kurz vor der Veröffentlichung neuer Musik: Auf der Rammstein-Homepage läuft ein Countdown, am Donnerstag, 17 Uhr, soll dort ein neuer Song mit dem Titel "Zeit" seine Video-Premiere feiern. Fans spekulieren, dass auch ein neues, ebenfalls "Zeit" betiteltes Album kurz vor der Veröffentlichung stehen könnte. Das letzte, unbetitelte Album der Band erschien 2019, erreichte Platz eins in den deutschen Charts und verkaufte sich über 500.000-mal.