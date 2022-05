Auch Ranga Yogeshwar gehörte zu den Unterzeichnern des viel diskutierten offenen Briefes an Bundeskanzler Olaf Scholz. Der Wissenschaftsjournalist verdeidigte die umstrittenen Thesen des Texts nun in einem Podcast.

Es war ein offener Brief, gerichtet an Bundeskanzler Olaf Scholz, der für viel Zündstoff sorgte: Knapp 30 Prominente, unter anderem die Feministin Alice Schwarzer, Schriftsteller Martin Walser und Schauspieler Lars Eidinger, sprachen sich gegen weitere Lieferungen schwerer Waffen an die Ukraine aus - und ernteten teils harsche Kritik.

Der Vorwurf der Täter-Opfer-Umkehr wurde laut. Wissenschaftsjournalist und Fernsehmoderator Ranga Yogeshwar, Mitunterzeichner des offenen Briefes, verteidigte nun seine Haltung im "Wochentester"-Podcast des "Kölner Stadt-Anzeigers".

So können Sie in der Ukraine helfen:



Geldspenden Zahlreiche Hilfsorganisationen sind in der Ukraine tätig, leisten humanitäre Hilfe und sind auf Geldspenden angewiesen. Eine Liste, die laufend aktualisiert wird, stellt das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) zur Verfügung. In dieser sind besonders förderungswürdige Organisationen aufgenommen, die dafür das DZI-Spendensiegel erhalten haben. Dazu gehören zum Beispiel die UNO-Flüchtlingshilfe, das Deutsche Rote Kreuz, der Deutsche Caritasverband oder die Stiftung RTL - Wir helfen Kindern. Gespendet werden sollte ohne Zweckbindung, damit die Gelder flexibel eingesetzt werden können. So kann zum Beispiel auch Ländern geholfen werden, die Flüchtende aufnehmen. Sollte die Hilfsorganisation nicht über das Spendensiegel verfügen, rät das DZI dazu, die Kompetenz der Organisation genauestens zu überprüfen, damit das Geld auch ankommt und in der betroffenen Region wirksam und effizient Hilfe geleistet werden kann. Besonders bei Spendenaufrufen im Internet oder in sozialen Netzwerken ist Vorsicht geboten. Diesen sollte nur bei persönlichem Kontakt oder Verbindungen vertraut werden. Sachspenden und Freiwilligendienst Viele Organisationen bitten seit einigen Tagen auch gezielt um Sachspenden. Dabei können sich die Spendende an Sammelstellen der örtlichen Wohlfahrtsverbände wie Deutsches Rotes Kreuz oder Caritas wenden. Auch lokale Sammlungen von Ukraine-Initiativen, Kulturzentren oder Vereine können Anlaufstellen sein, sofern diese laut DZI erkennbar die notwendige Logistik zum Transport der Sachspenden bereitstellen und über Ortskenntnisse und Kontakte in der Ukraine verfügen. Informationen über etwaige Initiativen bieten oftmals regionale, lokale oder städtische Plattformen wie "münchen.de", "koeln.de" oder "berlin.de". Ebenfalls beachtet werden sollten die von den Sammelstellen ausgegebenen Listen der am dringendsten benötigten Güter. Denn die Nachfrage nach Lebensmittel, Hygieneartikel, Kleidung oder Decken kann unterschiedlich ausfallen. Bei einigen Vereinen können sich auch freiwillige Helfende melden (Fahrer, Dolmetscher usw.). Unterkunft Schnelle und direkte Hilfe kann auch durch das zur Verfügung stellen von kostenlosen Unterkünften für flüchtende Menschen erfolgen. Dazu wurde bereits eine bundesweite Bettenbörse vom Elinor-Netzwerk, der GLS-Bank, der Suchmaschine Ecosia und der Spendenplattform Betterplace.org ins Leben gerufen: Auf "unterkunft-ukraine.de" können sich Hilfwillige mit ihren Daten und Infos zur Unterkunft anmelden. Im Formular können Aufenthaltszeiträume ab zwei Wochen gewählt werden. Auch Geflüchtete finden auf der Webseite die nötige Hilfe. Bei der Vermittlung von Schlafplätzen können ebenfalls Informationsangebote von Vereinen wie "Münchner Freiwillige - Wir helfen", Landkreisen oder Städten helfen.

"Es geht nicht darum, die Ukraine alleine zu lassen oder dass sie sich ergeben soll", stellte der 62-Jährige klar. Stattdessen gehe es "in dem Brief um eine Eskalationsstufe, bei der durch schwere Waffen etwas passieren könnte, was wir alle nicht wollen". Nach Ansicht des Fernsehmoderators wird es keinen klaren Sieger dieses Krieges geben. "Es wird nicht so sein, dass eines schönen Tages die Ukraine aufsteht und sagt: Wir haben den Krieg gewonnen." Umgekehrt gelte das Gleiche für die russische Seite. Seine Schlussfolgerung: Nur Verhandlungen könnten den Krieg beenden.

"Wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, dass mit denen nicht zu verhandeln ist"

"Wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, dass mit denen nicht zu verhandeln ist und wir liefern Waffen", warnte Yogeshwar im Podcast. Dies führe "am Ende zu einer völligen Zerstörung der Ukraine". Ein für beide Länder akzeptabler Kompromiss - wie genau dieser aussehen solle, blieb offen - müsse am Ende stehen. "Es muss Russland und der Ukraine das Gefühl vermittelt werden, dass beide Player als Sieger aus dem Krieg hervorgehen."

Ähnlich argumentierte am Dienstag im ZDF-Talk "Markus Lanz" der Rechtsphilosoph Reinhard Merkel, laut eigener Aussage einer der Co-Autoren des offenen Briefs. Den Verlust "Tausender Menschenleben" schlicht zu ignorieren, sei "moralisch verwerflich". Die Kinder in der Ukraine "würden lieber überleben, als den Preis für die Tapferkeit ihrer eigenen Regierung zu bezahlen". Statt weitere Wochen und Monate Kriegsgeschehen mit Waffen zu unterstützen, sei die Zeit jetzt günstig für einen Waffenstillstand und das Ausarbeiten eines Kompromisses. Denn Russland wisse, dass es "diesen Krieg politisch, ökonomisch und in mancherlei Hinsicht militärisch längst verloren" habe. Zugleich trügen beide Seiten Verantwortung, eine atomare Eskalation nicht entstehen zu lassen.

In der "Markus Lanz"-Runde gab es dazu viel Widerspruch. Der "Welt"-Journalist Robin Alexander wunderte sich: "Sie wollen Kriegsverbrechen stoppen, indem Sie die Ukraine nicht mehr ausrüsten. Das ist doch wirklich ein seltsamer Gedanke!" Wenn man ihn zu Ende denke, sei das "ein harter Zynismus". Gastgeber Lanz warf Merkel vor, "übelste russische Propaganda" zu übernehmen und zu viel durch "die russische Brille" auf den Krieg zu blicken.

