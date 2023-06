Am Stress-Strand von "Kampf der Realitystars" (RTLZWEI) geht's tierisch Richtung Finale. Im Halbfinale fielen die letzten Masken und jegliche verbale Zurückhaltung. "Wie kann ein Mensch nur so e-kel-haft sein!"

Die gute Nachricht: Es haben (bisher) alle überlebt. Ansonsten ging es im Halbfinale von "Kampf der Realitystars" (RTLZWEI) aber hoch und regelrecht tierisch her: "Du bist eine Ratte!", "Falsche Schlange!" - einige erboste Mitglieder der Flop-Ten der Reality-Branche verloren endgültig jegliche Contenance. Ging ja auch um was, denn es gab nur acht Finaltickets. Und darum musste man, so war nicht nur Peggy Jerofke (47) klar: "Kämpfen, kämpfen, kämpfen."

Auch wenn alle nervös waren - oder, wie der Pfälzer Bub Bernd Kieckhäben (33) liebevoll dialektisierte "der Boppes auf Grundeis" ging -, entwickelte sich das Halbfinale zum biestigen Duell: hier Reality-Routinier Sarah Knappik (36), in GNTM und Dschungelcamp gestählt. Dort Emmy Russ (24), die sich in nur wenigen, aber nachhallenden Formatauftritten den Kampfnamen "Remmidemmi-Emmy" erzickte. Da wurde schnell klar: Es konnte nur eine geben, die das Finale erreichte.

Emmy Russ oder Sarah Knappik: Es kann nur eine geben

Schon die ungewohnte Peformance von Knappik in der Küchenzeile erregte Misstrauen. Ausgerechnet "Sarah K" als Pancake-Bruzzlerin? War es das, was der Weckruf-Song "Guten Morgen, liebe Sorgen" implizieren wollte? Dann aber: Die optisch als "verbrannte Schnitzel" (Kieckhäben) wirkenden Pfannkuchen mundeten besser als befürchtet. Es blieb nicht die einzige Überraschung, allerdings die einzig süße.

"Der Druck ist riesig", war sich die Corona schon vor dem "Bestrafungsspiel" einig. Die Frage war nur: Wann würde das fröhliche Eliminieren beginnen? Da wäre doch so ein Bestrafungsspiel eine passende Gelegenheit. Kieckhäben, der Gute, wollte es nicht wahrhaben, wurde aber vom pfälzischen Landsmann Matthias Mangiapane (39) eingenordet: "Bernd, hör uff zu denke, dass hier Kinnergeburtstach ist." In zwei Fünferteams stellte man sich dem "Skandal": Im "Schlagzeilen-Memory" mussten die Spieler 21 Headlines aus der Regenbogenpresse den 21 "Verursachern" korrekt zuordnen.

Punktgewinn im Skandal-Spiel

"Team Lukas" - Kapitän Lukas Baltruschat (29), Kieckhäben, Knappik, Mangiapane und Aneta Sablik (34) - guckten schnell grimmig. "Team Emmy" - Kapitänin Russ, Eva Benetatou (31), Peggy Jerofke, Sascha Sirtl (45), Serkan Yavuz (30) - setzte sich mit einem Katapultstart bis auf 4:0 ab. Der fünfte Punkt wurde dank der "Mutter aller Headlines" zum populärsten Intimunfall aller Realityzeiten erzielt. Jerofke: "Dass Dieter Bohlen nen Penisbruch hatte, weiß ja wirklich jeder."

Kurz keimte Hoffnung im Lager von Baltruschat & Co., vor allem als aufgrund der einzigen Schlagzeile über einen in der Sala Anwesenden der Ausgleich erzielt wurde: Die Frage nach "der größten Nervensäge im Reality-TV" konnte richtig mit "Sarah Knappik" beantwortet werden. Dann aber ging's dahin: "Team Emmy" siegte 11:8. Die Strafe für die Loser: Alle fünf wurden mit "Nominierungsstirnbändern" und somit als potenzielle Rauswahlkandidaten gebrandmarkt.

Serkan Yavuz ahnt Schlimmstes

Die fünf Sieger waren für die nahende letzte "Stunde der Wahrheit" vorerst safe. Aber trotzdem verunsichert, weil plötzlich das Kommando "Koffer packen!" ertönte. Für Beauty Russ eine Hiobsbotschaft, für Yavuz ein klares Signal: "Wir sind alle am Ar...!"

Die Produktion goss Öl ins nervös lodernde Feuer. Die fünf Loser bekamen ein unmoralisches Angebot: Wer bereit war, allen Mitspielern die meisten Luxusgüter wegzunehmen, durfte sein Stirnband weitergeben. Freiheit zu Lasten der Mitspieler - ein bewährtes Konzept. Funktionierte auch hier: Während Sablik ("Mein Band, my Business!"), Baltruschat ("So'n Quatsch!") und Mangiapane (unter Tränen: "Ich verkaufe keine meiner Bezugspersonen!") standhaft blieben, war Kieckhäben zu sechs Opfergaben bereit: Er strich die Koffer aller Männer und die Sport-Ecke.

Aber natürlich hatte er damit keine Chance, denn auch Knappik schritt an den Opfer-Altar. Mangiapane hatte da gleich so ein Gefühl: "Ich glaube nicht, dass sie das nicht nutzt. Eine richtige Ratte kommt nicht aus dem Fell heraus."

Emmy Russ flippt wegen ihres Koffers aus

Knappiks Bedenkzeit fiel knapp aus. "Jetzt auf best Buddy zu machen, bringt nix. Dann bist du der Nette - und der geht zuerst. Ich bin hier keinem was schuldig. Ich will hierbleiben." Auf dem Altar des Finalwillens opferte sie alle zwölf Koffer, ihr eigenes Bett und die Sport-Ecke - zwölf Opfergaben, aber nicht für ein Halleluja: "Ich werd richtig Stress kriegen. Die Kreuze werden mir das Kreuz brechen." Das war untertrieben.

Als Russ, zuvor schon ahnungsvoll ("Ob hier gleich ein Krieg ausbricht, liegt nur daran, was im redAKTIONSbüro abgeht."), erfuhr, dass ihr Koffer futsch war, war ihr Sprachsystem kurz gelähmt: Mehr als "Oh! Mein! Goooott!" brachte sie nicht heraus, das aber kreischend und in Endlosschleife. Mangiapane war verbal flexibler: "Sarah, du bist die Ratte! Du verkaufst jeden! Ich würde mich schämen", keifte er. Das brachte auch Russ wieder auf neue Vokabeln: "Du bist das Falscheste, was hier je passiert ist. Falsche Schlange." Biestete die, die unlängst einem Mitstreiter ein Grußvideo vorenthielt, um sich für 3.300 Euro eine neue Tasche kaufen zu können.

"Heute wird TV-Geschichte geschrieben, die Gerechtigkeit siegt"

Es kam noch besser, denn Knappik vermachte ihr Nominierungsstirnband, logisch, Russ und machte den Sturm zum Tornado: "Wie kann ein Mensch nur so e-kel-haft sein?!", heulte sie und zog sich zum Krokodilstränentsunami ins Abseits zurück. Egal wohin, nur weg von Knappik: "Ich will ihren Atem und ihre Bakzillen (!) nicht spüren. Sie ist wie mein Koffer für mich: Luft."

Knappik ("Bin ich die Caritas, oder was?") blieb angeknockt und von den meisten unverstanden (Mangiapane: "Sarah hat das Wort 'berechnend' erfunden") zurück. Nur Kieckhäben litt ("Hört auf, euch so runterzumachen!"), und Yavuz verstand: "Das ist ein Spiel, Sarah hat es konsequent gespielt."

Aber glücklos: Im Safetyspiel, einer putzigen Weitersag-Variante von "Stille Post", gewannen ausgerechnet Benetatou und Russ. Ein großer Moment für Russ, denn sie wurde ihr Nominierungsband somit wieder los - und gab es höhnisch an Knappik zurück: "Heute wird TV-Geschichte geschrieben, die Gerechtigkeit siegt: Karma is a bitch!" War's das? Nein. "Tja, blöd gelaufen, Sarah." Stimmt.

Aus für Sarah Knappik - und Ex-Superstar Aneta Sablik

Es war keine Überraschung mehr, dass in der letzten "Stunde der Wahrheit", Knappigs Sendezeit gek(n)appt wurde. Das Votum mit sieben Exit-Münzen (Jerofke, Baltruschat, Mangiapane, Sablik, Sirtl, Russ und Yavuz) fiel deutlich aus. Überraschender war, dass Ex-DSDS-Siegerin Sablik als Zweite ins Off geschickt wurde. Die Stimmen von Benetatou, Knappik, Kieckhöben, Sirtl und Yavuz besiegelten ihr Schicksal.

Zu acht geht's ins Finale. Mal sehen, wer von den acht am Ende lacht.