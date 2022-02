Sie gilt als Instituion in den Gefilden des deutschen Trash-TVs, jetzt plant sie offenbar eine Zäsur: Melanie Müller, die Gewinnerin der achten Staffel "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", beendet ihre TV-Karriere. So zumindest lässt es ein Post auf Instagram vermuten: "Nach all der langen Zeit, habe ich mich nun entschieden einen neuen Weg zu gehen....", schreibt die 33-Jährige zu einer Kachelbildcollage, die im Ganzen den Satz "An alle Fans - danke für die tollen Jahre" ergibt.

"Wie ich schon angekündigt habe, danke ich euch allen, von ganzem Herzen", heißt es weiter in ihrem Statement. Sie wolle sich nun auf die Dinge konzentrieren, die ihr wirklich wichtig seien im Leben. Die Schlagersängerin fährt fort: "Wie heißt es so schön: Krone richten und weiter geht's. Danke euch." Beendet wird der Post mit einem roten Herz-Emoji.

Bereits am Wochenende hatte Müller ihr Titelbild auf Facebook geändert: "An alle Fans - fanke für die tollen Jahre". Ihr Instagram-Account ist inzwischen auf "privat" gestellt. Sämtliche Beiträge sind somit nicht mehr für die Öffentlichkeit sichtbar.

Von der "Der Bachelor"-Kandidatin zur Schlagersängerin

In der Kommentarspalte erntet Müller viel Lob und Anerkennung für ihre Entscheidung: "Du hast es verdient, glücklich zu sein. Du bist ein ganz toller Mensch. Lass dir nichts anderes einreden. Von Herzen alles Liebe", kommentiert eine Nutzerin bei Facebook, wo das Stament auch veröffentlicht wurde. Andere Kommentare sprechen Müllers Noch-Ehemann Mike Blümer an, mit dem sie schon seit längerer Zeit einen öffentlichen Rosenkrieg führt. Mit Andreas Kunz scheint sie inzwischen einen neuen Mann an ihrer Seite gefunden zu haben.

Melanie Müller begann ihre Karriere als Barkeeperin und Erotik-Model. Erste Aufmerksamkeit erzielte sie jedoch erst 2013 als Kandidatin bei "Der Bachelor" (RTL). Seitdem war sie immer wieder in diversen Reality-Formaten, unter anderem im Dschungelcamp (RTL, 2014) und bei "Promi Big Brother" (SAT.1, 2021), zu sehen. Als Schlagersängerin veröffentlichte sie seit 2013 mehrere Singles.