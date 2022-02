Das lange Warten hat ein Ende: Die Red Hot Chili Peppers präsentieren mit der Single "Black Summer" erstmals seit 2016 wieder neue Musik. Im April soll dann das 12. Album der Band folgen.

Im Herbst 2018 war schon die Rede von einem neuen Album der Red Hot Chili Peppers, ein Jahr später bejubelten die Fans dann die abermalige Rückkehr von Gitarrist John Frusciante - aber die versprochene neue Musik ließ lange auf sich warten. Bis jetzt: Drei Jahre nach Frusciantes RCHP-Comeback und ganze sechs Jahre nach dem letzten Album "The Getaway" (2016) haben die Red Hot Chili Peppers die neue Single "Black Summer" veröffentlicht, zu der auch ein Musikvideo gedreht wurde.

"Black Summer" ist nicht nur der erste RCHP-Track seit einer gefühlten Ewigkeit, sondern gleichzeitig auch der erste Vorbote zu dem mit Spannung erwarteten 12. Studioalbum der US-Band. "Unlimited Love", so der Titel des neuen Langspielers, soll am 1. April auf den Markt kommen. Von Juni bis September 2022 gehen die Red Hot Chili Peppers dann auf Welttournee, auch zwei Konzerte in Deutschland (Köln am 5. Juli, Hamburg am 12. Juli) sind geplant.

Red Hot Chili Peppers arbeiten wieder mit Rick Rubin

Zur neuen Musik erklärt die Band in einer Pressemitteilung, dass sie ihre "Antennen auf den göttlichen Kosmos" ausgerichtet und "Tausende von Stunden" an dem Material gearbeitet hätte. "Wir waren einfach verdammt dankbar für die Möglichkeit, zusammen in einem Raum zu sein, um zu versuchen, wieder ein bisschen besser zu werden." Man habe "Tage, Wochen und Monate" damit verbracht, einander zuzuhören, gemeinsam zu jammen und die Früchte dieser Arbeit endlich für ein Album zusammenzutragen. Produziert wurde "Unlimited Love" von Rick Rubin, mit dem die Red Hot Chili Peppers in der Vergangenheit schon mehrfach arbeiteten - unter anderem auch auf dem 1991er-Kultalbum "Blood Sugar Sex Magic".