Kurz vor der Krönung ihres Bruders Charles III. gab Prinzessin Anne dem kanadischen TV-Sender CBC ein Interview und sprach unter anderem über die Bedeutung der Monarchie für die Gesellschaft.

Am Samstag tritt Charles III. die Nachfolge seiner verstorbenen Mutter an und wird offiziell zum König gekrönt. Doch seit längerem stellt sich die Frage, ob der neue König es schafft, das Königshaus zu modernisieren - was laut einer Umfrage der "Daily Mail" drei Viertel der befragten Briten für notwendig halten. Eine, die nun die Bedeutung der Monarchie hervorhob, ist Charles' Schwester Prinzessin Anne.

Prinzessin Anne über König Charles III.:"Ich glaube nicht, dass er sich verändern wird"

Bei einem Interview mit dem kanadischen Sender CBC erklärte sie: "Ich möchte betonen, dass die Monarchie - zusammen mit der Verfassung - ein Maß an langfristiger Stabilität schafft, die auf andere Art und Weise nur schwer zu erreichen ist." Als die 72-Jährige gefragt wurde, ob sich die Monarchie verschlanken müsse, antwortete sie, dass das Vorhaben von Charles entstanden sei "als noch etwas mehr Leute da waren". Nachdem Prinz Andrew, Prinz Harry und Herzogin Meghan ohnehin nicht mehr zu arbeitenden Royals zählen, sei eine Verkleinerung nicht hälrangebracht: "Da, wo wir jetzt stehen, scheint es mir keine gute Idee zu sein", sagte die Prinzessin.

Zudem kam sie auch auf die Krönung ihres Bruders zu sprechen. Die 72-Jährige ist der Meinung, dass der Monarch seiner Rolle als König treu sein wird: "Man weiß, was man bekommt, denn er hat eine ganze Weile lang geübt, und ich glaube nicht, dass er sich verändern wird."