Streams zu "Diablo 4" gibt es viele, aber bei diesem Mann sahen die Spieler besonders genau hin. Nicht etwa, weil er Gaming-Experte ist, sondern weil er einer der reichsten Menschen der Welt ist. Und immer wieder für Kontroversen sorgt.

Elon Musks Vermögen wird aktuell auf rund 249 Milliarden Dollar geschätzt. In aller Munde ist er nicht nur als PayPal-Gründer, Tesla-Boss, Space-X-Weltraumunternehmer Besitzer von Twitter (heute "X"): Immer wieder meldet er sich zu Themen zu Wort, die außerhalb seiner eigentlichen Expertise stehen. Zuletzt sorgte er für Aufregung mit kontroversen Posts über den Umgang mit Spenden an die Seenotrettung durch das deutsche Außenministerium. Nun erregte Elon Musk erneut Aufsehen: mit einem Stream zu "Diablo 4", den er live auf X sendete.

Als Multimilliardär und unternehmerischer Visionär erzeugte eine Person wie Musk natürlich auch mit dieser Aktion Reichweite und Reaktionen. Eigentlich wollte er das Live-Streaming bereits am 28. September testen. Dann ruderte er jedoch zurück und verschob den Selbstversuch. Am Dienstag, 3. Oktober, ging Musks Stream dann live. Millionen Nutzer sahen dem Milliardär beim Rollenspielen zu und wurden Zeuge, wie er in "Diablo 4" einen Albtraum-Dungeon auf Stufe 100 bewältigte. Achtung, Spoiler: Herausfordernder als die Gegner war dabei die eigene Technik ...

Diablo, wir haben ein Problem!

Gut, dass Elon Musks X-Stream keine Space-X-Weltraummission war. Denn die "Diablo 4"-Eindrücke wurden bisweilen von technischen Problemen überschattet. Vor allem in den ersten Minuten des Live-Streams hatte der Milliardär mehr mit technischen Problemen zu kämpfen als mit den teuflischen Gegnern im Spiel. Das Bild flackerte, Musks Kamera war überbelichtet, das Mikro hatte Aussetzer. Statt "Houston, wir haben ein Problem", sagte er: "Ich kann keine Kommentare sehen. Ich sehe Herzen, aber keine Kommentare."

Nach fast 13 Minuten kann Musk den Albtraum-Dungeon "Gesichtsloser Schrein" auf Stufe 100 betreten. Seinem Alias-Namen "IWILLNEVRDIE" zum Trotz stirbt sein Druide sogar viermal. Irgendwann schafft Musk es dann doch durch den Albtraum-Level. Sein ehrliches Fazit: Er müsse offensichtlich noch einiges verbessern, damit die Lifestreaming-Funktion auf X gut funktioniere.

So reagierte die Community auf den Höllen-Trip

Die Reaktionen der Spieler ließen nicht lange auf sich warten. Zu Elon Musks Startschwierigkeiten kommentierte eine Userin: "Bitte lass mich dir mit deinem Streaming Setup helfen, OMG die Beleuchtung!"

Ein anderer User brachte seine Verwunderung über Elon Musks neue Ambitionen zum Ausdruck: "Dass Elon Musk ein Streamer wird, stand nicht auf meiner Bingo-Liste." Während manche durch die Idee des Streamings per X bereits das Ende von Twitch und YouTube prognostizieren, sind andere überzeugt, dass Streamer, die bereits auf anderen Plattformen erfolgreich sind, garantiert nicht zu X abwandern werden.